«ديمة كابيتال» رعت اليوم العالمي لـ«ذوي الإعاقة» في مجمع الأ?نيوز

مال وأعمال

رعت شركة ديمة كابيتال للاستثمار، التابعة لمجموعة الامتياز للاستثمار فعالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة التي أقيمت في مجمع الأفنيوز من يوم الخميس إلى السبت بتاريخ 1 - 3 ديسمبر 2022. حيث بدأت الفعاليات المتنوعة من الساعة 10 صباحاً واستمرت حتى الساعة 10 مساءً بتنظيم من «شركة بوابة التدريب العالمية» التي تهدف إلى تحسين حياة الشباب ذوي الإعاقة وإسناد أولياء أمورهم، كما يأتي الدعم الذي تقدمه شركة ديمة كابيتال لهذه المبادرة متسقاً مع سياسة الشركة للمسؤولية الاجتماعية، والتي تسلط الضوء بصورة كبيرة على القضايا التي تعود بالفائدة على كل أفراد المجتمع في الكويت. وتعليقاً على هذه الرعاية، قال نائب الرئيس التنفيذي – إدارة الاستثمارات البديلة في شركة ديمة كابيتال للاستثمار وليد محمد: نحن في ديمة كابيتال نؤمن بأهمية القيام بدورنا اتجاه المجتمع عن طريق المشاركة بفعاليات إنسانية هادفة، وإننا سعداء بتعاوننا في هذه المبادرة مع «شركة بوابة التدريب العالمية» الداعمة لأبنائنا ذوي الإعاقة، ونطمح للمشاركة في مبادرات مستقبلية تمكن كل شرائح المجتمع.

