العدواني بحث «الإشرافية» مع المعلمين

وطن النهار

عقد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، اجتماعًا مع أعضاء جمعية المعلمين الكويتية بحضور وكيل الوزارة بالتكليف فيصل المقصيد والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان وعدد من موجهي عموم المجالات الدراسية ومدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام بالإنابة.

وناقش نشرة الوظائف الاشرافية للهيئة التعليمية وطرح وجهات النظر من قبل أعضاء الجمعية وقطاع التعليم العام حيث تم الاتفاق على مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن إمكانية إدراج العام الدراسي الحالي ضمن سنوات الخبرة المطلوبة.

كما تمت مناقشة خفض سنوات الخبرة لبعض التخصصات ومدى تأثيرها على الميدان التربوي.

وأكد الوزير العدواني أن وزارة التربية لا تألو جهداً في تقدير الجهود المخلصة لمنتسبي وزارة التربية من أعضاء الهيئة التعليمية والهيئة الإدارية وتحرص كل الحرص على تعزيز مكتسباتهم والمحافظة على حقوقهم، مثمناً بالوقت ذاته دور جمعية المعلمين في مد جسور التعاون مع وزارة التربية.

