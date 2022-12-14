السفير الصيني: بكين شريك مخلص للكويت

وطن النهار

أكد السفير الصيني لدى الكويت تشانغ جيانوي أن بلاده شريك مخلص للكويت منوها بالتوافق والتعاون المشترك في مختلف المجالات والاحترام المتبادل بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك في محاضرة ألقاها السفير الصيني على مسرح كلية الآداب الجنوبي بجامعة الكويت بعنوان (الصين في العصر الجديد.. التنمية الجديدة والفرص الجديدة) وذلك بحضور عميد الكلية د. عبدالهادي العجمي.

وقدم السفير الصيني خلال المحاضرة شرحا حول العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية وصولا إلى القمة الخليجية الصينية الأخيرة التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض.

وبيّن أن الكويت أول من وقعت اتفاقية تعاون في مبادرة (الحزام والطريق) والتي تعتبر الشريك الريادي لتعزيز هذه المبادرة بما يخدم رؤيتها التنموية (كويت جديدة 2035).

من جهته، قال عميد كلية الآداب د. عبدالهادي العجمي في كلمة له إن المحاضرة أبرزت دور العلاقات الكبيرة بين البلدين وذلك تزامنا مع القمة الخليجية الصينية التي عقدت اخيرا.

وأوضح العجمي أن ما تقوم به الكلية من خلال هذه المحاضرة هو رصد للتجربة الانسانية والتأمل في التغيرات التي تحدث في العالم من حيث نهوض الحضارات والدول وحتى التحديات في حقبة معينة بالنسبة للمؤرخين والفلاسفة والعلماء بجميع التخصصات المرتبطة بالانسان.

