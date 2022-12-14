«التربية» فتحت باب التنافس على منصب المدير العام

وطن النهار

بعد مضي أكثر من 6 سنوات على الفراغ الاداري في المناطق التعليمية لمنصب مدير عام، حسم وزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني، موضوع شواغر قياديي المنطقة بفتحه باب مجال التنافس بين الكفاءات التربوية من حاملي المؤهل الجامعي التربوي وغير التربوي لتسكين الشواغر.

في هذا السياق، أعلنت وزارة التربية، احتياجها لشغل وظيفة مدير عام منطقة تعليمية ومدير عام الادارة العامة للتعليم الخاص، على أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل جامعي تربوي وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 20 عاما، مشترطة أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل جامعي غير تربوي وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 21 سنة، أو أن يكون حاصلا على دبلوم تربوي في مجال العمل مدة لا تقل عن 22 سنة.

وأكدت انه يجب أن يكون المتقدم شاغرا لوظيفة مدير إدارة، وحاصلا على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتين الأخيرتين، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وأن يجتاز المقابلة الشخصية وفق القرارات الوزارية المنظمة.

