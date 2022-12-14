سفارة مملكة البحرين احتفلت بالعيد الوطني

وطن النهار

بحضور رسمي وجماهيري كبير تقدمه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ووزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الصباح أقامت سفارة البحرين لدى البلاد حفلا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، وبهذه المناسبة رفع سفير مملكة البحرين لدى البلاد صالح المالكي أصدق التهاني والتبريكات إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء، وإلى شعب مملكة البحرين، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية.

وقال المالكي في تصريح صحافي على هامش الاحتفال الذي أقامه بالمناسبة إن الاحتفاء بهذه المناسبات الوطنية المجيدة يعيد للذكرى سنين زاخرة بالإنجازات التنموية الرائدة والنهضة العصرية الشاملة ومظاهر الريادة والتفوق التي أنجزتها مملكة البحرين برؤى حكيمة ونظرة ثاقبة من الملك لمتطلبات الحاضر واحتياجات المستقبل، وحرصه المعهود بأن تتوجه كل الجهود لتحقيق تطلعات شعب مملكة البحرين.

وأشاد بالإنجازات المتميزة التي تشهدها المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، وقال إنها علامة فارقة في تاريخها الحضاري العريق ونموذج متميز في النماء والتطور وتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتنمية المستدامة.

علاقات متميزة

وأثنى على العلاقات الكويتية - البحرينية التي وصفها بالمتميزة والمتطورة على الدوام.

وقال نحن ملتزمون بالتوجيهات السامية بالتعاون البناء مع الدول الشقيقة والصديقة، وخصوصا دولة الكويت التي تربطنا معها علاقات متجذرة في عمق التاريخ في اطار من القربى وصلة الدم ووشائج التواصل والمصير المشترك.

فرحة عامة ومن جانبه قال السفير السعودي لدى البلاد الأمير سلطان آل سعود نهنئ انفسنا والاشقاء في مملكة البحرين بمناسبة هذا العيد الوطني المجيد وعيد جلوس الملك، وهي فرحة عامة لجميع شعوب الخليج وليس لمملكة البحرين فقط.

واضاف «كل ايامنا ان شاء الله احتفالات في دول الخليج، وكل يوم وطني لكل دولة هو يوم وطني لجميع الدول، وان شاء الله تدوم المحبة والسلام والتطور والأمن والأمان والرقي في ظل قياداتنا الحكيمة».

ومن ناحيته، قال سفير سلطنة عمان د. صالح الخروصي «نعيش أجواء الفرحة اليوم بمناسبة اليوم الوطني البحريني، متمنيا لهم دوام التطور والنماء للمملكة».

وأضاف «تعتبر مملكة البحرين شقيقة لنا ونتمنى للمنظومة الخليجية المزيد من التطور والعلاقات الاخوية التي يتحقق من خلالها المزيد من الطموح والانجازات، وكل عام ودول الخليج والدول العربية في أحسن حال».

ومن جانبه، هنأ مدير المعهد الدبلوماسي السابق السفير عبدالعزيز الشارخ البحرين حكومة وقيادة وشعبا، واصفا الشعب البحريني بـ«بالطيب والصديق والاخ والحليم بالنسبة للشعب الكويتي». وأشاد بالنهضة الشاملة التي تشهدها البحرين في شتى المجالات وهو فخر لكل الخليج ونتمنى لهم دوام التوفيق والازدهار والتقدم. وبدوره، اعرب السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت عن سعادته للمشاركة بالعيد الوطني لمملكة البحرين ضمن كوكبة من رجال الفكر والثقافة ورموز المجتمع الكويتي والسفراء المعتمدين لدى الكويت.

ورفع شلتوت أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والازدهار. وأعرب راعي كاتدرائية مـــارمرقـــس للأقبـــاط الأرثوذكس القمص بيجول الأنبا بيشوي عن تمنياته للبحرين بالرخاء والازدهار ولقادتها وحكومتها وشعبها الطيب بالخير والسلام. وقال « البحرين بلدنا وتشرفت بالذهاب اليها اكثر من مرة، واستمتعت بالاجواء وبحفاوة الضيافة وبحثنا موضوع حوار الاديان، فهي بلد جميل ومعتدل والكل يشهد لها وعلاقتها بمصر والكويت قوية واخوية، متمنيا لها دوام التقدم والازدهار».

