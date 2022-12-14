رئيس الوزراء: برنامج الحكومة محدد التكاليف والمواعيد

وطن النهار

أكد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة من خلال برنامج عملها «الذي تضمن لأول مرة محاور ومشاريع محددة التكاليف المالية والمواعيد الزمنية».

جاء ذلك في كلمة لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء بعد انتقال مجلس الامة في جلسته أمس إلى مناقشة بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ17 (2022-2026) طبقا لنص المادة (98) من الدستور.

وقال سموه: «انطلاقا من أحكام المادة (98) من دستور دولة الكويت التي تنص على أن (تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج)».

وأضاف أن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة عبدالوهاب الرشيد سيقدم عرضا مرئيا بشأن برنامج عمل الحكومة (2022-2026).

وذكر سموه أن الحكومة تأمل أن يحقق هذا البرنامج تطلعات المواطنين والمواطنات وأن يتلمس احتياجاتهم ودفع عجلة التنمية بما يحقق مستقبلا واعدا ومزدهرا للبلاد في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.

ووافق مجلس الأمة امس في المداولة الأولى على مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح والاقتراحات بقوانين ذات الصلة بما يشمل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس العادية بموافقة 54 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته امس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح والاقتراح بقانون في شأن حظر تعارض المصالح والاقتراح بقانون بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام والاقتراح بقانون بشأن حظر تعارض المصالح.

وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية للقانون فقد أكدت أهمية تنظيم التعامل مع تضارب المصالح نظرا لما يترتب على تعارض المصالح من مخاطر على حسن ونزاهة أداء الموظفين العموميين وعلى الثقة في أجهزة الدولة اذ تعد سياسات وتدابير منع تعارض المصالح من الركائز التشريعية والإجرائية الأساسية في منظومة تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

وبينت إحدى المواد من هم الخاضعون لأحكام هذا القانون فيما ألزمت مادة أخرى على الخاضع الإفصاح عند وجوده في حالة تعارض المصالح وحددت له المدة التي يتعين الإفصاح خلالها وهي (15) يوما من تاريخ علم الخاضع بقيام حالة تعارض المصالح في حقه وحددت له الخيارات للتخلص من حالة تعارض المصالح.

وحددت إحدى المواد دور جهة العمل التي يتبعها الخاضع لتجنب تعارض المصالح من خلال قيامها بإخطاره كتابة عن وجود حالة تعارض المصالح في حقه متى علمت بذلك وفي حال عدم قيام الخاضع بإزالة التعارض تقوم الجهة بإبلاغ النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

ووافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على اقتراحات بقوانين بتعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بما يشمل إضافة عدد من الفئات إلى التغطية التأمينية الصحية (عافية) استشعارا لحاجة بعض شرائح المجتمع لمواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى في جلسة المجلس العادية بموافقة 59 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضوا.

وأظهرت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الثانية موافقة 58 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 59 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن تكليف المجلس للجنة ببحث موضوع تأمين (عافية) ودور وزير الصحة بممارسة صلاحياته المخولة له تطبيقا لأحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بإضافة شرائح جديدة له كذوي الإعاقة وربات المنازل.

ويشمل التقرير أيضا اقتراحات بقوانين بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين. وتقضي المادة الأولى من القانون على ان يستبدل بنص المادة من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص التالي: «تسري أحكام هذا القانون على كل من: المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، الأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سنة ميلادية.

- المطلقة التي تتلقى مساعدة اجتماعية ولا يقل عمرها عن (50) سنة ميلادية، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير».

