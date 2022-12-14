تأبين رئيس المجلس الأسبق محمد العدساني

وطن النهار

أبّن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الأمة الأسبق محمد العدساني متقدما بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الراحل والشعب الكويتي. وقال السعدون في بداية الجلسة العادية إن الكويت شيعت في الأول من ديسمبر الحالي المغفور له بإذن الله تعالى رئيس مجلس الأمة الأسبق محمد العدساني. وأضاف أن المغفور له كان طوال مسيرته السياسية والعملية مثالا يحتذى به وتولى رئاسة المجلس البلدي كما كان سفيرا ووزيرا. وتقدم بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد سائلا المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه الفردوس الأعلى. من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي إن الحكومة تثمن دور المغفور له الريادي في مجلس الأمة ومواقفه تجاه القضايا الشعبية. وسأل العجمي المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته متقدما بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد والشعب الكويتي.