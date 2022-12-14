رفض رفع الحصانة عن ماجد المطيري

وطن النهار

رفض مجلس الأمة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب ماجد المطيري في القضية رقم (2066 لسنة 2020) حصر نيابة العاصمة المقيدة برقم (525/2020 جنايات المباحث). وجاءت نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن النائب المطيري برفض 30 عضوا وموافقة 17 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 47 عضوا. متابعة قضية صندوق الجيش في محاكم كاليفورنيا وافق مجلس الأمة على عدد من الرسائل الواردة إليه بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة شملت: - تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية دراسة وبحث أسباب تأخر تنفيذ مشروع متنزه الشيخ نواف الأحمد الصباح بمنطقة الوفرة على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر. - تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية دراسة أسباب نقص الأدوية في المؤسسات والمراكز الصحية الأهلية والخاصة على أن ترفع اللجنة تقريرها في الجلسة المقبلة. - استدعاء الجهات الحكومية المعنية في قضية صندوق الجيش للوقوف على إجراءاتها ودورها وجهدها المبذول في متابعة القضايا المنظورة في إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر. - تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية التحقيق في انسحاب المستشفى الفرنسي (غوستاف روسي) لعلاج السرطان من الكويت على أن يشمل التحقيق التفصيل المبين في نص الرسالة.