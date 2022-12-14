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وطن النهار

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عقود توريد جديدة لتعزيز مخزون الأدوية


أعلنت وزارة الصحة عن إبرام عدد من عقود التوريد الجديدة بصفة عاجلة والتي تعزز العقود السابقة وذلك في إطار التزامها بحفظ الأمن الصحي والدوائي في البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي إنها قامت أيضا بعدد من الإجراءات الفورية والعاجلة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية وهي في طور انتظار الموافقات والحصول على رد الجهات المعنية في الدولة بأسرع وقت ممكن مع مرعاة الاستعجال في ردود الجهات. وأكدت الوزارة تنسيقها المستمر مع الجهات المختصة للانتهاء من إجراءات الدورة المستندية حتى يتسنى دخول العقود حيز التنفيذ بصفة عاجلة مشيرة إلى وصول بعض من شحنات الأدوية المتفق عليها للبلاد وهي في طور الانتهاء من إجراءات تسلمها.


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