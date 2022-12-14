تدشين كلية العلوم الطبية والتأهيلية

وطن النهار

وافق مجلس جامعة الكويت على تغيير اسم كلية العلوم الطبية المساعدة لتصبح كلية العلوم الطبية والتأهيلية وإنشاء قسم للتمريض واستحداث برنامج التمريض بأربعة مسارات. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة مديرة جامعة الكويت بالإنابة الدكتورة سعاد الفضلي والذي عقد في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة بحضور أعضاء المجلس. وقالت الفضلي في تصريح صحافي عقب الاجتماع: إن المجلس ناقش البنود المدرجة على جدول أعماله وقرر الموافقة على طلب وزارة التعليم العالي تجديد انتداب بعض أعضاء الهيئة الأكاديمية انتدابا كليا لمدة عام في ضوء موافقة مجالس الأقسام العلمية ومجالس الكليات. واضافت أن المجلس وافق ايضا على مقترحات كلية العلوم الطبية المساعدة بشأن تغيير اسم الكلية الحالي ليصبح كلية العلوم الطبية والتأهيلية والموافقة على إنشاء قسم التمريض بالكلية والموافقة على استحداث برنامج التمريض بأربعة مسارات تخصصية. واشارت إلى أن المجلس أكد أهمية الاعتماد الأكاديمي المؤسسي لجامعة الكويت ووافق على اقتراحي كلية الدراسات العليا بشأن خطة وإعلان وشروط القبول وأعداد المتوقع قبولهم للعام الجامعي 2023/2024 وأعداد القبول بمنح الدراسات العليا للعام نفسه.