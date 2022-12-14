الخميس: الفن والثقافة والأدب قوة الكويت الناعمة

وطن النهار

أكد الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس أن الفن والثقافة والأدب والإبداع تعتبر القوة الناعمة للكويت ورصيدها الحضاري التي اشتهرت به منذ ستينات القرن الماضي.

وقال في كلمته بافتتاح حفل توزيع جائزة الكويت للابداع في دورتها العاشرة إن الكويت كانت ولا تزال تشع إبداعا في كل المجالات الإنسانية وخاصة في الرياضة والفن والثقافة والإعلام والتنمية والعمران إذ كان الكويتيون الأوائل من رواد هذه المجالات في منطقة دول الخليج العربي.

وأضاف أن العالم العربي يعرف فن الكويت وثقافتها وإعلامها ومبدعيها ويقدرهم ويحترمهم داعيا إلى استثمار «الحضور السائد لنجوم الكويت في قلوب الشعوب العربية بمزيد من الدعم والمساندة».

وأوضح أن جائزة الكويت للإبداع لها العديد من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها كرفع معايير صناعة الإعلان في الكويت والعالم العربي لتتماشى مع المعايير الدولية وصقل مهارة العاملين في هذا المجال من خلال توفير روح تنافسية إبداعية تستطيع المساهمة في تطوير الإمكانيات الفنية والمهارية في مجالات عدة.

وذكر أن تقييم الأعمال المشاركة في الجائزة كان على مرحلتين الأولى تمت فيها عملية تصفية للأعمال كلها وتقييمها واختيار أفضلها لتتأهل للمرحلة الثانية والنهائية التي أعلنت فيها الأعمال الفائزة بالجائزة من خلال معايير جديدة لهذا العام في اختيار الإعلانات الفائزة وفق فريق من المحكمين.

وبيّن الخميس ان الجائزة ضمت هذا العام عددا من الفئات التنافسية التي تجمع بين التميز في العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والإبداع والعلامة التجارية والبرامج التلفزيونية والإذاعية اضافة الى برامج اليوتيوب والتواصل الاجتماعي والإعلانات العربية.

واشار الى ابتكار هيئة الجائزة عددا من الجوائز مثل جائزة الإبداع في العلاقات العامة وجائزة الإبداع في المسؤولية الاجتماعية والتميز في العلامة التجارية والتميز في الدعاية والإعلان والتميز في العلامة التجارية الناشئة والتميز في سرعة النمو في عمليات التسويق وأفضل تطبيق إلكتروني اضافة الى جائزة الإبداع الإعلاني وجائزة الأعمال الوطنية.

كما حصد تلفزيون دولة الكويت ثلاث جوائز هذا العام عن اعلان حملة (قطر في عيون الكويت) وبرنامج (ديوانية التلفزيون) من تقديم الفنان نبيل شعيل والإعلامي وليد الجاسم والإعلامي طلال الياقوت وبرنامج (منبر المواطن) من تقديم الاعلامية انوار مراد.

وفازت شركة زين للاتصالات بأربع جوائز في مجال الابداع وتعد أكثر شركة تستحوذ على الجوائز في مجالات مختلفة اضافة الى فوز شركة اس تي سي للاتصالات بثلاث جوائز وشركة سلوشن بجائزتين.

