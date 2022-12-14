«البحر للعيون» يُفعّل خدمة التقارير الإلكترونية

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة تفعيل خدمة التقارير الالكترونية في مركز (البحر للعيون) وذلك استكمالا لجهودها في ميكنة التقارير الطبية وسرعة إصدارها.

وقال رئيس مجلس أقسام العيون بالوزارة الدكتور أحمد الفودري في تصريح صحافي إن هذا التفعيل يأتي في إطار الحرص على التيسير على المراجعين والارتقاء بمستوى الخدمة وتقليل أعدادهم في زيارة المركز.وبيّن الفودري أن خطوات التقديم على طلب التقارير الطبية الالكترونية في المركز يتطلب ذهاب المريض أو قريب له من الدرجة الأولى لمرة واحدة لمكتب التقارير الطبية في المستشفى لطلب تقرير طبي بالبطاقة المدنية، وأشار إلى أن طلب التقرير سيتم إرساله على تطبيق كويت صحة Q8 Seha للطبيب المعالج لكتابته إلكترونيا وتحويله إلى رئيس القسم أو الوحدة المختصة ومن ثم إلى مدير المستشفى، مبينا أن المراجع ستصله رسالة عبر الهاتف ليقوم بمتابعته على التطبيق وطباعته دون الحاجة للذهاب إلى المستشفى لتسلمه.

