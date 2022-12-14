نائب الأمير: الكويت تساند إجراءات ضمان استقرار أسعار النفط

الأولى

أكد سمو سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حرص الكويت على دعم جميع الجهود التي من شأنها تعزيز الأمن والسلام في مختلف بقاع العالم ومساندتها لمختلف الإجراءات التي تضمن استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية وبما يحقق المصالح المشتركة للدول المصدرة والمستهلكة لهذه الخامة الحيوية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد قبل ظهر أمس الثلاثاء من رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا حيث اطمأن فيه على صحة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، معربا عن خالص تمنياته لسموه بوافر الصحة وتمام العافية ولسمو نائب الأمير ولي العهد بدوام التوفيق والسداد.

وقد بحث سمو نائب الامير ورئيس الوزراء الياباني خلال المحادثة الهاتفية العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع الكويت واليابان وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وقضايا الطاقة.

كما أعرب رئيس الوزراء الياباني عن خالص التهنئة بنجاح الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة في الكويت متمنيا لها كل الرقي والازدهار.

وقد أعرب سموه عن بالغ شكره لرئيس الوزراء الياباني على هذا الاتصال وعلى ما عبر عنه من طيب المشاعر تجاه صاحب السمو أمير البلاد وتجاه سموه وعلى ما أبداه من تمنيات صادقة للكويت بدوام التقدم والنماء.

واطمأن سمو نائب الأمير خلال الاتصال على صحة الامبراطور ناروهيتو امبراطور اليابان حيث طلب سموه من رئيس الوزراء الياباني نقل تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتحياته إلى الامبراطور وتمنيات سموهما له بموفور الصحة والعافية ولليابان وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار.

