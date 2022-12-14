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أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد أن برنامج عمل الحكومة تضمن لأول مرة مشاريع محددة التكاليف المالية والمدة الزمنية.

وقال في بداية مناقشة برنامج الحكومة خلال جلسة المجلس العادية امس: انطلاقا من احكام المادة 98 استأذن المجلس ان يقدم وزير المالية عرضا مرئيا لبرنامج عمل الحكومة 2022-2026.

وأضاف: تؤكد الحكومة استعدادها وتعاونها مع المجلس من خلال البرنامج، الذي تضمن لأول مرة محاور ومشاريع محددة التكاليف المالية والمدة الزمنية.

وأوضح أن الحكومة تتطلع الى ان يحقق البرنامج مستقبلا واعدا ومزدهرا للبلاد في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد وسمو ولي عهده.

من جهته، أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عن احالة البرنامج الى اللجنة المالية، طالبا منها استدعاء كل اللجان المتخصصة لمناقشته واعداد تقرير بشأنه تمهيدا لمناقشته من قبل المجلس. وكان وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أوضح: ان الحكومة ارتأت اضافة المحور السياسي في برنامج عملها لأول مرة لايمانها بأهميته وبأنه من دعائم الإصلاح، لافتا الى ان البرنامج يتمتع بدرجة عالية من المرونة وبحوكمة واضحة متمثلة بلجنتين وزاريتين.

وزاد: إن أولى لبنات الإصلاح تنطلق من وضع رؤية جديدة للعمل الوطني، مشيرا الى ان البرنامج يتضمن محاور رئيسة تعبر عن اتجاهات الحكومة كما يتضمن مشروعات خطط التنمية والمدد الزمنية، «ولقد حرصنا أن يكون غير إنشائي، ويتضمن ميزانيات للمشاريع الإنشائية».

بدوره قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د. خالد مهدي: ان البرنامج يعالج مجموعة من التحديات مثل ارتفاع الطلب على الخدمات الإسكانية، وارتفاع التضخم، وزيادة الفجوة التعليمية وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية، وقلة فرص العمل التي لا تتناسب مع معدلات الطلب، مشيرا الى انه لابد من التوسع في توفير فرص العمل، وتداخل الجهات الحكومية باعتبارها صانعة للسياسات اضافة الى تحديات تأهيل القياديين ومؤشر مدركات الفساد وبيئة الأعمال التي ما زالت غير جاذبة، ومدى كفاءة البنية التحتية وارتفاع الطلب على الكهرباء.

وأضاف: ما نرجوه من البرنامج هو إيجاد بدائل سكنية خلال 4 سنوات لـ40 ? من الطلبات المتراكمة، وايجاد نظام عادل للرواتب، وتطوير الرعاية الصحية، وتحرير الأراضي، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وتوفير 30 ألف فرصة عمل، ورصد التشابك بين الخدمات وحوكمتها، وتمكين المرأة لشغل 30? من المناصب، وتحويل المعاملات الحكومية إلى رقمية، فضلا عن تطوير الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ودخول الطاقة المتجددة، والبدء في مشاريع البنية التحتية مثل سكك الحديد وميناء مبارك.