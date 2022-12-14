ضم ربات المنازل ومتلقي المساعدات والمطلقات والأرامل لـ«عافية»

الأولى

في تعاون جديد بين السلطتين، وافق مجلس الامة في المداولتين على تعديل قانون التأمين الصحي «عافية» باضافة ربات البيوت ومتلقي المساعدات الاجتماعية والمطلقات طلاقا بائنا والارامل متلقي المساعدات الاجتماعية اللائي لا تقل اعمارهن عن 50 سنة، واحاله الى الحكومة وسط رفض يتيم من قبل النائب عالية الخالد.

من جهته، قال النائب هاني شمس مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ان الموافقة باللجنة كانت بالإجماع بإضافة ربات البيوت، وهي في قانون وزارة الشؤون تشمل من بلغ عمرها 55 سنة ولا تعمل وليس لديها مدخول ثابت فهي ربة بيت تصرف لها مساعدة اجتماعية.

وأضاف: اضفنا ايضا الأرملة بعد وفاة المعيل التي تتلقى مساعدة اجتماعية، وهذه كان لا يشملها عافية ولكننا أضفناها من عمر 50 سنة، وكانت هناك طلبات من لجنة المرأة والأسرة، مشيرا الى ان هناك فئات كثيرة ناقشتها اللجنة، لكن تم استعجال القانون ليصبح إنجازا اليوم، ولدينا طريقان، إما طريق اللجنة كما حدث اليوم وإما ان يمارس الوزير صلاحياته ويضيف ما يراه.