النائب الأول يوجه بقبول جميع المتقدمات لضباط الاختصاص

الأولى

وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بقبول جميع المتقدمات لقرعة القبول من طالبات ضباط الاختصاص الدفعة الـ13 وعددهن الـ213 ممن استوفين الشروط العامة والخاصة للقبول.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي إن الخالد وجه بقبول جميع المتقدمات اللواتي دخلت اسماؤهن القرعة ممن استوفين الشروط العامة والخاصة للقبول واللواتي اجتزن الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية والفحوصات الطبية ممن لم يحالفهن الحظ في القرعة العلنية وعددهن 53.

وأكد البيان انه سيتم اعتماد قبولهن للالتحاق بمعهد الهيئة المساندة لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية للعام الدراسي 2022-2023.

وأشار إلى ان هذه المبادرة تأتي تأكيدا على الإيمان بدور المرأة الكويتية الفاعل في تعزيز إمكانيات وزارة الداخلية بالطاقات المتخصصة الطموحة وتشجيعا للكوادر الوطنية النسائية في صفوف المؤسسة الأمنية.