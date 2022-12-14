«غوستاف روسي».. تعاقد بلا وكيل

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أعلنت وزارة الصحة عن تواصل وزير الصحة د. أحمد العوضي المباشر مع رئيس العلاقات الدولية لمستشفى «غوستاف روسي الفرنسي لعلاج أمراض السرطان» ريمي ثيوليت.

وبينت في بيان لها امس أنه تم الاتفاق على فتح آفاق التعاون في مجال علاجات السرطان وبشكل مباشر مع الكويت ووزارة الصحة «دون طرف ثالث»، اعتبارا من مطلع عام 2023، بعد أن أبدى المستشفى ترحيبه بمبادرة الوزير، وخاصة بعد أن انتهى العقد المبرم بين المستشفى و الوكيل المحلي السابق.

من جهة أخرى أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي الحرص التام على تلبية كل احتياجات المرافق الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية لافتا إلى أنه جارٍ ربط صرف الأدوية بين القطاع الصحي الأهلي والحكومي لضبط صرف الأدوية للمستفيدين من برنامج «عافية».

وأضاف أن الحلول الجذرية لسد نقص المخزون الدوائي تشمل اعتماد آليات جديدة للتعاقد مع الشركات الموردة للأدوية بما يضمن حقوق الوزارة والمستوردين وكذلك العمل على زيادة الاستفادة من الشراء الجماعي الموحد مع دول مجلس التعاون الخليجي بصورة سريعة.

ولفت إلى الربط بين 117 مستوصفا وأربعة مستشفيات عامة لوقف الهدر وضبط الصرف ومنع تكرار صرف الأدوية وجار الربط الالكتروني بين صيدليات المستشفيات وصيدليات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وإصدار قرار وزاري لتنظيم صرف الأدوية الخاصة بالكويتيين.

وقال العوضي: إنه اصدر قرارا بتعديل قائمة الأدوية المصاحبة للقرار الوزاري رقم 365 لسنة 1997 بشأن قصر صرف بعض الأدوية على المرضى الكويتيين وفئات أخرى محددة من المرضى.

وذكر أنه تم رفع كتب للجهات المعنية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية وطلب توفير ميزانية بإجمالي 230 مليون دينار لتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية، كما بين أنه تم رفع كتب للجهات المعنية لتوفير مساحات تخزينية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية وطلب توفير 30 مليون دينار لتغطية النقص الحاد في المساحات التخزينية اللازمة لتخزين المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية.