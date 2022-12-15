الاخيرة

الأب هو أساس الأسرة التي تتكون منها المجتمعات والأمم فهو المؤسس والمربي والمسؤول من المهد إلى اللحد.. والجناح الحامي والدرع الواقية للبيت والأم والأبناء والذي يقتطع من جسده ودمه وعرقه ليغذي ويدافع ويعزز أسرته بكل الظروف والأحوال!

إلا أن هذه المهمة كثيراً ما تعترضها صعوبات أشدها إحساس أو تفسير هذا الاهتمام من بعض أطراف الأسرة أو الزوجة أو الأبناء بالخصومة.. أو التتبع أو التجسس!

والنظر إلى الوالد أو الطرف الآخر بأنه خصم يريد أن يتتبع ويستكشف تصرفات الطرف الآخر.. وأنه يريد أن ينقص أو يخرب سعادته أو وناسته ويشتد الحذر أكثر إذا كان هناك شيء تخفيه الزوجة أو البنت أو الابن مثل تعاطي مواد ممنوعة.. الاتصال بأشخاص بعلاقات مرفوضة.. أو وجود الأنشطة أو الأعمال التي يرفضها الوالد لخطورتها... إلخ، أو غيرها من السلوكيات التي يحرصون على عدم علم ولي الأمر أو الطرف الآخر بها..

وهنا يكون الحذر من أي تواصل أو اتصال لأنهم يرون أن هذا الاتصال القصد منه إنقاص سعادتهم أو يهدف إلى التجسس عليهم حتى لو كان مثلا كيف الحال؟ أين موقعكم؟ وينكم؟ ماذا تعمل؟.. أو طرح موضوع نقاش عادي على طول يتحول الأمر على أنه تعدٍ على الخصوصية.. أو أن القصد منه التتبع أو التجسس ويقابل بردة فعل شديدة وزعل شديد في حين يكون هناك اتصالات بالعشرات مع الغير غرباء أو مقربين.. إلخ وتثار فيها نفس المواضيع وبحساسية أكثر ولكن ينظر لها بصورة عادية بل تفسر تفسيراً آخر مقبولاً ومحبوباً.

بل إن هذه المشكلة تجدها حتى مع الخدم.. فالأب يحضرهم ويدفع رواتبهم

والتزاماتهم ويغطي مصاريفهم ويدافع عنهم.. وإذا سألت الخادم بينك وبينه شلون الأمور عندكم أول كلمة يرد يقول لك.. بابا مشكلة!

