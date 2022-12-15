قطر.. حمرة الخدين!

الاخيرة

يقال إن أحد الحاقدين أراد أن ينتقد الورد الجميل فلم يجد إلا أن ينعته بأنه «أحمر الخدين» وأخفى عنه حقده أن ذلك مدح لا قدح، الأمر ذاته مع الشقيقة قطر التي حاول الخصوم أن ينتقدوها ولم يعلموا أن قدحهم بالنهاية مدح لها، فأحد مذيعي محطة فضائية عالمية ناطقة بالإنكليزية لا ينقل خبراً عن المونديال إلا يسبقه بقول: «البلد الصحراوي»، ونسي أن في ذلك مفخرة فالصحراء بذاتها ليست مسبة أو نقيصة كما أن تحويلها للجنات القائمة مفخرة ما بعدها مفخرة...

***

كما حاولوا انتقاد قطر على الأموال التي ادعوا أنها صرفتها على البطولة، واتضح أنهم خلطوا بتعمد واضح أو جهل فاضح بين ما دُفع لخلق بنى أساسية دائمة، وبين ما صُرف على المونديال، والذي اتضح أنه من اقل المبالغ التي صُرفت على البطولات المماثلة والسابقة مقابل إنجاز اقرب للاعجاز سيُتعب من سينظم البطولات المقبلة بعدها في جودة الملاعب وحسن التنظيم...

***

وتحدثوا عن العمالة التي أسهمت في البناء والتعمير، وتناسوا أن تلك العمالة لم تصل لقطر مكبلة بالسلاسل مع صكوك عبوديتها كما حدث معهم، كما لم تستخدم قطر العمالة ثم ترميهم بالبرد والمطر سكارى عاطلين عن العمل كما حدث مع غيرها من بلدان، بل منحتهم فرص العيش الشريف فأتوا وبقوا باختيارهم، ولم نسمع أن الناقدين الحاقدين قد فتحوا أبواب الرزق لتلك العمالة وهم من يحتجزون بمخيمات البؤس من يصل إلى شواطئهم...

***

آخر محطة:

ولم يجدوا الا العلم الملون ليرفعوه ويدخلوا المثلية بالموضوع، وتناسوا أن قطر لم تقم بفحص القادمين لمعرفة ميولهم الجنسية وحالتهم النفسية، وفتحت الباب للجميع للحضور ومتابعة المباريات دون تمييز على أن يمتثلوا القوانين القائمة ولا يفرضوا أموراً تمس بسيادة الدولة المضيفة على أرضها، ولم يبلغ عن القبض أو معاقبة مثلي واحد أو مثلية واحدة ملتزمين القانون، فهل كان المطلوب أن يُستثنى المثليون أو غيرهم من الالتزام بالقانون؟ إن الضرر أتى ممن حاول فرض آراءه ومبادئه على دولة صغيرة أثبتت أنها كبيرة في قضايا السيادة ومثلها بالإنجاز...

