الخميس 15 ديسمبر 2022 ,22 جمادى الأولى 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
الخميس Al wanees
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
الخميس Al wanees
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
الاخيرة
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
المجموعة الجليدية قدمت دار الأزياء الإيطالية الفاخرة «جورجو أرماني» مجموعة خريف وشتاء 2022 - 2023 في منتجع التزلج سانت موريتز بسويسرا، وتحديدا في الساحة التي أمام الملعب الأولمبي، المكان التاريخي والمثير للإعجاب الذي احتضن دورتين من الألعاب الأولمبية الشتوية. ونظم العرض بعنوان «جورجو أرماني نيفي» (المجموعة الجليدية) في عطلة نهاية الأسبوع بالتعاون مع مجلس السياحة السويسري، حيث قدمت العلامة مجموعة خاصة تهدف إلى التحسيس بضرورة إنقاذ الأنهار الجليدية. وجاءت التصاميم مستوحاة من تسعينيات القرن الماضي، في إشارة إلى التصاميم الأساسية لمجموعات العطلات والسفر في تلك السنوات.
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
د. علي محمد فخرو
المحامي رياض عبدالمحسن الصانع
سامي عبداللطيف النصف
د. عبدالله الحواج
د. يوسف شلاش البريك
محمد المظفر
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
المجموعة الجليدية قدمت دار الأزياء الإيطالية الفاخرة «جورجو أرماني» مجموعة خريف وشتاء 2022 - 2023 في منتجع التزلج سانت موريتز بسويسرا، وتحديدا في الساحة التي أمام الملعب الأولمبي، المكان التاريخي والمثير للإعجاب الذي احتضن دورتين من الألعاب الأولمبية الشتوية. ونظم العرض بعنوان «جورجو أرماني نيفي» (المجموعة الجليدية) في عطلة نهاية الأسبوع بالتعاون مع مجلس السياحة السويسري، حيث قدمت العلامة مجموعة خاصة تهدف إلى التحسيس بضرورة إنقاذ الأنهار الجليدية. وجاءت التصاميم مستوحاة من تسعينيات القرن الماضي، في إشارة إلى التصاميم الأساسية لمجموعات العطلات والسفر في تلك السنوات.
السفير الصيني: سياسة الكويت الخارجية متفردة ومتميزة
رصد طيور جارحة مصابة في الكويت
مزاد على الدمية الفضائية الشهيرة في فيلم «إي تي»
رسوم بالآلاف على الشاليهات.. ورفع إيجارات المزارع
قضايا الفساد.. تحت الحصار «التشريعي»
النشرة الإخبارية
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة