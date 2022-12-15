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المجموعة الجليدية قدمت دار الأزياء الإيطالية الفاخرة «جورجو أرماني» مجموعة خريف وشتاء 2022 - 2023 في منتجع التزلج سانت موريتز بسويسرا، وتحديدا في الساحة التي أمام الملعب الأولمبي، المكان التاريخي والمثير للإعجاب الذي احتضن دورتين من الألعاب الأولمبية الشتوية. ونظم العرض بعنوان «جورجو أرماني نيفي» (المجموعة الجليدية) في عطلة نهاية الأسبوع بالتعاون مع مجلس السياحة السويسري، حيث قدمت العلامة مجموعة خاصة تهدف إلى التحسيس بضرورة إنقاذ الأنهار الجليدية. وجاءت التصاميم مستوحاة من تسعينيات القرن الماضي، في إشارة إلى التصاميم الأساسية لمجموعات العطلات والسفر في تلك السنوات.



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