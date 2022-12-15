رصد طيور جارحة مصابة في الكويت

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دعا فريق رصد وحماية الطيور التابع للجمعية الكويتية لحماية البيئة الجهات المعنية في الدولة، إلى أهمية إنشاء مركز إعادة تأهيل الطيور ومعالجتها، موضحا أنه في بعض الاحيان تتعرض الاسراب العابرة عبر الكويت لاصابات بالغة تمنعها من مواصلة حياتها الطبيعية.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الفريق محمد شاه، انه «عندما يشاهد اي عضو من الفريق طائرا مصابا ويحاول انقاذه لا يوجد مقر رسمي لاستقباله، وقد تكرر ذلك لاكثر من مرة آخرها في الشهر الماضي، حيث شاهد الدكتور محمد المتروك اثناء وجوده في محمية الجهراء الطبيعية، عقابا من النوع المنقط الكبير جاثما على الساحل وغير قادر على الطيران، وقد بدأت مياه المد تحيط به محاولا الطيران واخراج جسمه من الماء فلم يتمكن». واضاف شاه على لسان د. المتروك: «بدا الطير كما لو كانت رجله معلقة بشبك أو خيط فسارعت لاخراجه قبل ان تغمره مياه المد وعند اخراجه تبين أن الطائر لا توجد به أي اصابات ومن الواضح انه يعاني من مشاكل صحية كالتسمم او غيره»، ويواصل: «وبعدها أخذناه لإدارة المحمية لكي نسلمه لهم فرفضوا استلامه لعدم وجود دكتور بيطري او متخصص لمعالجته ومن ثم توجهنا به لحديقة الحيوان ورفضوا استقباله ايضا خوفا من (انفلونزا الطيور)، وأشاروا علينا بمقترحين الاول محمية العبدلية التابعة لشركة نفط الكويت والثاني المركز العلمي لوجود اتفاقية بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مع الهيئة العامة للبيئة وبموجبها يتم علاج أى طير مصاب بالمركز، فتوجهنا به للمركز العلمي بمنطقة السالمية وتم تسليمه لهم». وأكد انه «من هنا جاءت ضرورة وأهمية إنشاء مركز إعادة تأهيل الطيور ومعالجتها وتكون تبعيته لأي جهة ذات علاقة»، ويتقدم فريق رصد وحماية الطيور بجزيل الشكر والتقدير للمركز العلمي على محاولته لعلاج وانقاذ العقاب.

