«بلوجر» شهيرة وزوجها متورطان في عملية نصب

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لا تزال تفاصيل قضايا «توظيف الأموال»، تسيطر على «تريندات» غالبية مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واخيراً تناقل رواد «سوشيال ميديا»، كواليس أحدث قضية «توظيف» التي تورطت فيها «بلوجر» أزياء شهيرة، وثلاثة متهمين آخرين، من بينهم زوج «البلوجر» الشهيرة. وأعلنت الأجهزة الأمنية في مصر، مؤخرًا، إلقاء القبض على المتهم الرابع في القضية، دلال محمود، وذلك تزامنًا مع قرار النيابة العامة، في مصر، بحبس ثلاثة متهمين (هدير عاطف، هاجر فاروق، تامر عادل) أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم. وأشارت النيابة العامة، في بيان رسمي، إلى أن التحقيقات تجري مع المتهمين الأربعة، على خلفية «اتهامهم بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية لجمع أموالٍ منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن رد تلك المبالغ المستحقة لأصحابها، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم».