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وطن النهار

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سمو أمير البلاد هنأ ملك البحرين


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتولي جلالته مقاليد الحكم. وأشاد سموه بالإنجازات التنموية والحضارية التي شهدتها مملكة البحرين الشقيقة بمختلف المجالات في عهد جلالته، معربا سموه في الوقت ذاته عن الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع بين الأسرتين الكريمتين والشعبين والبلدين الشقيقين. وتمنى سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لمملكة البحرين وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.


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