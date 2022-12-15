مؤتمر «كويت الاستدامة» يوصي بالتنوع الأحيائي والتوازن البيئي

وطن النهار

اختتم مؤتمر كويت الاستدامة الذي نظمته جمعية العلاقات العامة الكويتية برعاية الهيئة العامة للبيئة جلساته، مؤكدا اهمية الحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي من اجل حياة صحية مستدامة للأجيال الحالية والمقبلة.

وفي جلسة «الحفاظ على الطبيعة خطة وطن» قال العقيد حسين العجمي: ان شرطة البيئة تواجه تحديات التغير المناخي، ومن مهامها مراقبة حركة الآليات الناقلة للمخلفات بأنواعها للتأكد من تخلصها من حمولتها في المواقع المخصصة، وضبط المركبات التي تطلق انبعاثات من عوادم السيارات والمخالفة للاشتراطات البيئية الصادرة عن الهيئة العامة للبيئة، ومتابعة ورقابة الرعي ضمن المواقع المخصصة والمعتمدة من الدولة وعدم اتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة او اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة، ومتابعة ورقابة التعديات على المحميات الطبيعية، ومتابعة حظر صيد جميع الكائنات البحرية في منطقة جون الكويت.

وأكد على اهمية الاستفادة من التجارب الدولية في مجال شرطة البيئة، وانشاء فريق تدريب من المتخصصين في مساعدة الدول الأعضاء وتقديم الاستشارات والخطط واقامة ندوات وورش عمل بهذا الخصوص.

مخاطر الكوارث

بدوره تناول المقدم د. مشاري الفرس رئيس مركز الخطط والطوارئ - ضابط الاتصال الوطني للكويت مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث موضوع الأطر العالمية للحد من مخاطر الكوارث.

واستعرض برنامج جعل المدن قادرة على الصمود 2030 الذي يهدف إلى زيادة عدد المدن الملتزمة بالحد من الكوارث وتنفيذ خطط الحد من مخاطر الكوارث، والتكيف مع تغير المناخ او القدرة على الصمود وزيادة عدد الشراكات التي تركز على القدرة على الصمود عالميًا واقليميًا، ودعم المدن لاحراز تقدم في خارطة الطريق.

مناهج التعليم

ومن جامعة الكويت كلية العلوم الحياتية اكد د. عازل المطيري ان الاستدامة الطريق الوحيد لاستمرار جودة الحياة وأن مؤسسات التعليم مطالبة بتبني الاستدامة اولاً ثم تصدير نماذجها للمجتمع، لافتا الى ان مناهج وزارة التربية تحتوي قدراً من مفاهيم الاستدامة، كما ان الاستدامة احد اركان الخطة الاستراتيجية لجامعة الكويت.

وقال ان المتتبع للمناهج المدرسية في الكويت يرى ان الوثائق الأساسية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية نصت صراحة على المفاهيم البيئية وذلك انعكس على اهداف بعض المقررات الدراسية.

المدن الصحية

وأكدت فاطمة كرم مشرف اول حماية بيئة بلدية الكويت ان دور بلدية الكويت اكبر مما يعتقده الكثيرون فبلدية الكويت تهتم بنشر الوعي البيئي وأصبحت عضوا في لجنة البيئة التابعة لمنظمة الصحة العالمية في مجال المدن الصحية.

وتطرقت لمدينة اليرموك الصحية، موضحة اهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لافتة الى اهمية الاصلاح البيئي والمعالجة البيئية واعادة التدوير، مشيرة الى ان عددا من المناطق تتنافس حاليا لتصبح مدنا صحية.

وقالت ان مدينة اليرموك هي اول مدينة صحية تابعة لمنظمة الصحة العالمية بامتياز، مشددة على ضرورة اعداد كوادر وطنية لعمل مدن صحية جديدة وفي نفس الوقت استمرار المدينة في تطبيق المعايير، خاصة ان هناك زيارات دورية لها من المنظمة.

وأشارت الى لجنة البيئة وسلامة الغذاء بالبلدية والتي تحرص على تنظيم دورات متخصصة، لافتة الى اهمية سلامة الغذاء داخل المدارس وأن يكون صحيا والنفايات الخارجة عنه تكون صالحة لاعادة التدوير، مشددة لانريد مزيدا من نفايات تذهب للمرادم.

مستقبل الأجيال

وفي جلسة «الاستدامة ومستقبل الأجيال المقبلة» أكد د. صالح العتيبي مدير ادارة خطط التنمية والاستراتيجية بوزارة الاعلام ان قضية البيئة والمحافظة عليها من التلوث اصبحت من اهم القضايا التي تشغل المجتمع العالمي في الوقت الراهن، لافتا الى ان ادراك الجميع لما تمثله المشاكل البيئية والتلوث البيئي من خطر على الحياة البشرية والتنمية الاقتصادية على المدى القصير والطويل جعل من عملية الحفاظ على البيئة وحمايتها بعدا استراتيجيا للادارة الرشيدة للموارد الطبيعية لأنها شرط اساسي لتحقيق التنمية المستدامة. فالتأهيل البيئي يستلزم التقليل من المشكلات البيئية والتي تنتج من جراء تفاعل الفرد والمؤسسة مع البيئة من خلال السياسة البيئية للدولة من جهة وتوفر الثقافة البيئية للفرد والمجتمع من جهة اخرى.

ولفت الى حرص وزارة الاعلام من خلال خطابها لتوضيح المفاهيم والحقائق والقضايا والمشكلات البيئية وآثارها على حياة الانسان بهدف تحفيزه وتحقيق الدافعية لديه وصولاً للسلوكيات والأفعال البيئية الايجابية، مشددا على ضرورة تنفيذ عدد من البرامج الاذاعية والتلفزيونية والفلاشات التوعوية حملت العديد من الرسائل الاعلامية تمحورت على تعريف الفرد ببيئته وتكامل اجزائها الاجتماعية والثقافية والطبيعية، وتنمية الوعي البيئي، وشرح وابراز امكانية الاستفادة من معطيات الواقع البيئي الحالي في الدولة، وغرس وتكوين وعي بيئي بأهمية الحفاظ على البيئة الكويتية بوصفها حاضر الكويت ومستقبلها، وتوضيح اهمية المشاريع والقوانين البيئية التي تعمل عليها الكويت دائما. وقال ان وزارة الاعلام تحرص على مواصلة رسالتها الاعلامية الرامية الى تعزيز الوعي البيئي بين افراد المجتمع مع التنويع في الأساليب الاعلامية المستخدمة ومراعاة تحقيق اقصى قدر من الانسجام بين الرسالة والوسيلة من جهة والجمهور الذي توجه اليه من جهة اخرى.

التنوع البيولوجي

بدوره اكد د. علي الهواش خبير التوعية البيئية بالمنظمة الاقليمية ان فقدان التنوع البيولوجي يهدد وجود الحياة، لافتا الى اهمية التنوع الاحيائي ولذلك تحافظ جميع الدول عليه حتى يحيى الناس في اجواء صحية بلا امراض.

وأشار الى تنوع الاحياء التي تعيش على الارض بما في ذلك الحيوانات والنباتات والفطريات والطحالب والبكتيريا والكائنات الدقيقة والفيروسات والطفيليات وكذلك تنوع الافراد من نفس النوع مثل الاختلافات في الاحجام والاشكال والالوان يشمل كذلك تنوع النظم البيئية بما في ذلك المحيطات والغابات، مشددا ان التنوع يعتبر جزءا من اساس كل اشكال الحياة على الارض.

وأكد ان فقدان التنوع يعني فقدان الخدمات الحيوية التي تعتمد عليها المجتمعات.. لأن هذه النظم البحرية تمتص الكربون وتساعدنا في الحد من اثار تغير المناخ.

السلوك البيئي

من جهتها دعت الجمعية الكويتية لحماية البيئة الى «تحسين السلوك البيئي اليومي بما يعزز صحة البيئة وحمايتها، فضلا عن تعزيز دور القوانين والتشريعات التي يستند اليها المواطن في معرفة حقوقه وواجباته، واعطاء القضايا البيئية الأولية في ضمن خطط التنمية المستدامة».

وأكدت جنان بهزاد عضو مجلس ادارة الجمعية ومديرة البرامج والأنشطة في محاضرتها على «ان التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساس بمتطلبات الأجيال القادمة هي ما يطلق عليها اصطلاحا بالتنمية المستدامة ولكن لو نقف امام الاستدامة سنجد ان رغم انتشار المصطلح العام للتنمية المستدامة في العالم الا ان مفهوم الاستدامة بات كلمة فضفاضة تسمح للكثير من العلوم الاستظلال بظلها».

وأضافت بهزاد: «يبقى التحدي الأكبر امام العالم هو في المواجهة الحقيقة للمفاهيم وتطبيقاتها بسبب المعدل المتزايد للنشاط الاقتصادي البشري والنمو السكاني السريع، هذه التغييرات لها تأثير غير مسبوق على المناخ وأنظمة الحياة الطبيعية على الأرض مما يعرض الأجيال القادمة لضرر كبير من خلال الطريقة التي يستغل بها البشر الموارد البيئية للأرض». وشددت «لن يصل العالم الى حلم التنمية المستدامة الذي طال التخطيط له، ولن يتم ذلك دون عقد الشراكات على مستويات مختلفة. فوجود كل الامكانيات دون وجود المبادرين الواثقين في عملية التغيير، لذا كانت التوصيات ترتكز على الوقوف على اسس تناسب المجتمعات وقادرة على تحقيقها المجتمعات المدنية فأهداف التنمية المستدامة مترابطة ولا يمكن اختيار تحقيق واحدة دون الأخرى، يجب ان تكون البداية من الأهم قبل المهم، ولن نصل دون التكاتف والتعاون الوطني والدولي وبالتأكيد الوقوف بايجابية اتجاه كل العواقب وتكوين قاعدة من العاملين كل في اتجاه».

