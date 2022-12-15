السفير الصيني: سياسة الكويت الخارجية متفردة ومتميزة

وطن النهار

استقبل رئيس تحرير «النهار» عماد بوخمسين سفيري الصين وبوتان صباح أمس بمقر مجموعة بوخمسين القابضة.

وأكد سفير الصين فوق العادة والمفوض تشانغ جيان وي عمق العلاقات الكويتية- الصينية، مشيرا الى ان بلاده تستقبل الكويتيين بعد رفع إجراءات «كوفيد- 19».

وتحدث وي عما اسماه التعاون الوثيق بين الكويت وبلاده، مشيرا الى اللقاء الذي جمع الرئيس الصيني وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في الرياض على هامش انعقاد القمة الخليجية- الصينية والقمة العربية- الصينية.

ونوه الى ان الكويت كانت من أولى الدول الخليجية التي اقامت علاقات مع الصين، ووقعت على اتفاقيات تعاون بينهما، مشيرا الى اهتمام الصين بمبدأ المنفعة المتبادلة في علاقاتها مع الكويت والدول الاخرى، ناهيك عن تعاونها مع الدول الصديقة بمبدأ المساواة دون النظر الى حجم تلك الدول.

واشاد بالنهج الكويتي المتبع في سياساتها الخارجية التي وصفها بالمتميزة والمتفردة.

وكشف عن قرب فتح خط مباشر ما بين الكويت وشنغهاي عبر الخطوط الجوية الكويتية.

وتحدث كذلك عن رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع الكويت في جميع المجالات ومنها المجال السياحي، خصوصا وان الشعب الصيني من الشعوب المحبة للسياحة، كما اكد على مضي بلاده قدما في تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة خصوصا الدول الخليجية والعربية، مشيرا الى نجاح القمم التي عقدت في الرياض في الفترة السابقة وبمشاركة الرئيس الصيني.

واشار الى ما تتعرض له بلاده من هجوم من خلال نشر اخبار غير صادقة عن الوضع بالداخل خصوصا فيما يتعلق بالمسلمين.

واوضح ان شعب بلاده شعب مثابر رغم عدم وجود أراضٍ كافية للزراعة الى انه وصل الى الامن الغذائي وذلك من خلال ابتكار طرق للزراعة.

وتحدث عن اسباب اغلاق البلاد لفترة طويلة بسبب الجائحة والوصول الى صفر اصابة، منوها الى وجود عشرات الملايين من كبار السن الذين تضرروا بفعل الجائحة وهذا ما جعل الدولة تُحكم الاجراءات المتبعة من اجل السيطرة على انتشار الجائحة.

وتقدم بالشكر لـ «النهار» على تفاعلها ونشرها اخبار الصين الصحيحة دون الترويج لاحداث وصفها بالخطأ.

ومن جانب اخر، دعا سفير بوتان شيتيم تنزن الكويتيين لزيارة بلاده، كاشفا عن قرب افتتاح خط مباشر بين الكويت وبلاده.

واشاد بالعلاقات بين البلدين والرغبة لقيادتي البلدين في تطوير علاقاتهما.

وتحدث عن الجانب السياحي لبلاده، متمنيا ان يزور الكويتيون بوتان التي قال انها بلد سياحي بامتياز.

واوضح ان الحصول على تأشيرة دخول بوتان بالنسبة للكويتيين سهلة جدا ويستغرق ساعات عدة.

وقال: إنه يطمح لتطوير العلاقات مع الكويت في العديد من المجالات.

ومن جانبه، رحب بوخمسين بضيفيه وتمنى لهما إقامة طيبة في بلدهما الثاني الكويت، مؤكداً حرص «النهار» على نشر الاخبار الموثوقة، وانتهاج سياسة الكويت الخارجية ودعمها في تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة.

