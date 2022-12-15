سفير مالطا: الكويت صوت الاعتدال

وطن النهار

أشاد وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير عمار العجمي بالعلاقات الكويتية المالطية التي قال إنها تعود إلى 50 عاما ماضية.

وأضاف في تصريح صحافي على هامش مشاركته في العيد الوطني المالطي الـ 48 «لدينا علاقات مميزة ومتجذرة»، متمنيا لهم دوام الاحترام والتقدير.

وأشار إلى وجود عدد من الطلبة الكويتيين الذين يدرسون الطب في مالطا في العديد من التخصصات ذات المستويات العالمية، مضيفا ان هناك استمراراً في ابتعاث الطلبة الكويتيين للدراسة في الجامعات في مختلف التخصصات.

وحول القضية الاسكانية، قال: ان هذا الملف يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسة، وهناك خطة زمنية لإغلاق هذا الملف من دون أن يحدد موعدا لها.

وردا على سؤال عما اذا كان شهر العسل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد انتهى، أشار إلى أن التعاون مستمر بينهما وبقوة، والعلاقات متميزة بين الجهاز التنفيذي والتشريعي، ويدا بيد للعبور إلى بر الامان».

من جهته، أكد سفير جمهورية مالطا لدى البلاد ريموند سارسيرو قوة ومتانة العلاقات المالطية - الكويتية و التي وصفها بالوثيقة والودية و التي تقوم على التعاون والمصالح و القيم المشتركة و الاحترام المتبادل على مدار العقود الخمسة الماضية، لافتا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تسيرها عدد كاف من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي جميع مجالات التعاون الثنائي وتمثل الإطار القانوني لها وتعكس الالتزام السياسي القوي بالحفاظ على التعاون المشترك ودعمه وتعزيزه في كل القطاعات بما في ذلك التجارة والاستثمار والصحة والتعليم وغيرها.

وأضاف: على الصعيد الدولي، تتسم العلاقات بين البلدين بمهمة مشتركة لتعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال الحوار السياسي والتعاون، موضحا أن بلاده تؤمن إيمانا قويا بقوة الوساطة والحوار، كما تتبع الكويت هذا المسار في سياستها الخارجية، موضحا أن صوت الكويت في الاعتدال والحوار معروف جيدا وجدير بالثناء حقا، مبينا أنه وفي ظل عالم يزداد تقلبا وعدم مساواة وعدم استدامة، يكتسب دور الحوار والاحترام المتبادل أهمية أكبر في تحقيق مستقبل شامل.

