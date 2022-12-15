مجلس الأمة شكَّل 3 لجان تحقيق

وطن النهار

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن توزيع القسائم الصناعية. وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب: عبدالله المضف وعبدالله العنزي ومهند الساير وحامد البذالي ومرزوق الحبيني.

ووافق المجلس على طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عقد طائرات «كاراكال» وعقد طائرات «يوروفايتر». وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب: حمد المدلج ومهلهل المضف ود. حمد المطر ود. عادل الدمخي وماجد المطيري. كما وافق مجلس الأمة على تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية بحث أسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي.

ووافق المجلس على طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الاستبعاد من الدخول في القرعة النهائية لدفعة ضباط الجيش.

وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب: سعود العصفور وحامد البذالي وماجد المطيري والدكتور خليل أبل وخالد الطمار.

ووافق مجلس الأمة على مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للعديد من الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين «2018-2019» و«2019-2020» وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة بشأنها وقرر إحالتها إلى الحكومة.

ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لـ«الإدارة المالية للدولة» عن السنة المالية 2019-2020 وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة بشأنها.

وقد وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء بما يشمل تحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية عند التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام عادل اللوغاني أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة.

الرئيس السعدون: هناك طلب بتقديم مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن المشروع بقانون بتعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء بعد تشكيل لجان التحقيق.

وتلا الأمين العام طلبات تشكيل لجان التحقيق الواردة على جدول الأعمال بشأن توزيع القسائم الصناعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج المحلي وعقد طائرات الكاراكال واليوروفايتر والاستبعاد من الدخول إلى القرعة النهائية لدفعة الطلبة الضباط في الجيش رغم استيفائهم الشروط اللازمة. طلب تشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية.

النائب ثامر السويط: القسائم الصناعية والتعدي عليها اختصاص أصيل للجنة الأموال العامة ولكن مع مبدأ رجوع الأمر للمجلس يجب أن تُحسم من المجلس.

النائب مهند الساير: الأخ أسامة سحب اسمه من الطلب.

تم سحب طلب تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في الموضوع ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق وترشح لها النواب عبدالله المضف وعبدالله فهاد ومهند الساير وحامد البذالي ومرزوق الحبيني.

وتم تقديم طلب بأن تكون اللجنة مكونة من 5 نواب وتمت تزكية النواب عبدالله المضف وعبدالله فهاد ومهند الساير وحامد البذالي ومرزوق الحبيني أعضاء للجنة التحقيق.

النائب د. جنان بوشهري: أتمنى تحديد مدة لعمل اللجنة.

طلب تشكيل لجنة تحقيق لبيان معوقات تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج المحلي.

النائب د. حمد المطر: هناك لجنة للبيئة والأمن الغذائي، لكن إذا رأيتم تشكيل لجنة تحقيق منفصلة فنحن مستعدون لمناقشة الأمر.

الرئيس السعدون: هل يرى المجلس تكليف لجنة المرافق العامة؟

«موافقة»

المجلس يوافق على تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي بالتحقيق في أسباب عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج الغذائي المحلي.

طلب تشكيل لجنة تحقيق من 3 أعضاء بشأن عقد طائرات الكاراكال واليوروفايتر. ترشح لها النواب حمد المدلج ومهلهل المضف ود. حمد المطر وعادل الدمخي وماجد المطيري، وتم تقديم طلب بتشكيلها من 5 أعضاء وزكى المجلس النواب المذكورين لعضوية اللجنة.

تشكيل لجنة تحقيق في الاستبعاد من الدخول إلى القرعة النهائية لدفعة الطلبة الضباط في الجيش رغم استيفائهم الشروط اللازمة. ترشح للجنة النواب ثامر السويط وسعود العصفور وفلاح الهاجري وحامد البذالي وخالد الطمار ود. مبارك الطشه وماجد المطيري وخليل أبل وانسحب النائب ثامر السويط وفلاح الهاجري ومبارك الطشه، وتمت تزكية النواب سعود العصفور وحامد البذالي وخالد الطمار وماجد المطيري ود. خليل أبل.

قانون الجزاء

انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية بشأن تعديل قانون الجزاء.

النائب مهند الساير «رئيس اللجنة التشريعية»: صوتنا على قانون منع تعارض المصالح وفي 1/11 كلف المجلس اللجنة التشريعية مناقشة مواضيع منع تعارض المصالح والمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري والرشوة وفكرة القانون أن اتفاقية الأمم المتحدة في 2006 ألزمت الكويت بهذا القانون. وقال الساير: تقرير اللجنة المرفوع عن مشروع حكومي يتكلم عن وجود كيانات ممكن ترتكب الجريمة باسمها وصعب الوصول للأشخاص مرتكبي الجريمة، فلا بد من تجريم هذه الكيانات فأتينا بمادتين لتجريم الشخصية الاعتبارية ليكون عليها مسؤولية جزائية، وأفردنا الفصل الرابع ووضعنا مادتين وإذا رأي المشرّع مستقبلا وضع مواد أخرى فيكون بعد هاتين المادتين، في الفصل الرابع «تشريع مواد أخرى لتجريم الفساد».

وأضاف: المشروع حكومي توافق مع فكرة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والقانون مهم لأن الكيانات الاعتبارية ترتكب جريمة باسم الأشخاص والشركات وما زال المشرّع لا يستطيع وقف هذه الكيانات بحجة عدم وجود قوانين تجرم الشخصية الاعتبارية. النائب د. مبارك الطشة «مقرر اللجنة التشريعية»: لابد من الأخذ بالاعتبار ان مد نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية تشمل المسؤولية الجزائية بضعف الغرامة، ورأت وزارة العدل التمسك بمشروع القانون المقدم، ورأت اللجنة أن القانون يعد استحقاقا وطنيا لسد الفراغ التشريعي وهو استحقاق دولي ينطلق من وفاء الكويت بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة.

مبارك الحجرف: نحن فعلا بحاجة الى قانون آخر بشأن الرشوة في القطاع الخاص حتى يكتمل مثلث مكافحة الفساد، وأشكر اللجنة التشريعية على جهدهم الملحوظ، والقانون يمثل إحدى سلاسل إكمال القوانين المطلوبة لمكافحة الفساد والتي تتطلبها الاتفاقية الدولية 2003 والذي وافقت عليه الكويت وأصدرت قانونا بشأنه في 2006، لذلك إغلاق الثغرة أمر محمود ويسد الثغرة في جمعيات النفع العام والمجتمع المدني التي أصبحت مرتعا للفساد.

جنان بوشهري: اشكر الاخوان في اللجنة التشريعية على هذا القانون المهم ونحن في انتظار التقرير بشأن الرشوة في القطاع الخاص.

مهند الساير «رئيس لجنة الشؤون التشريعية»: في جلسة 10 يناير سيكون قانون الرشوة في القطاع الخاص جاهزا، وبالنسبة لتعديل قانون الجزاء يمكن اقراره في المداولة الأولى والملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار.

الصندوق الماليزي

عبدالكريم الكندري: قضية الصندوق الماليزي كانت اغلب التعاملات فيها باسم شركات خاصة تتعامل مع الحكومة وبموجب هذا القانون سيتم حرمان هذه الشركات من التعامل مع الدولة، هناك شركات وهمية تم تشكيلها من اجل غسيل الأموال واختفت ولا ندري اين ذهبت اموالها، ولذلك هذا القانون اصبح ضرورة، فلدينا قطاع كبير بعيدا عن الملاحقة حتى أصبح بيئة خصبة للفساد، والعالم كله بدأ يكون شخصيات اعتبارية، الأصل هو أن يتمدد القطاع الخاص ويستوعب الخريجين ولكن الحاصل أنه البيئة التي يستطيع أي فاسد أن يستخدمها في جرائم الفساد.

وقال الكندري: ما حدث في الصندوق الماليزي كان جزءا من صناديق خاصة مورست من خلالها جرائم غسيل الأموال، أغلب التعاملات الفاسدة يكون فيها طرف بالقطاع الخاص «شخص اعتباري» يعتقد أنه بعيد عن المراقبة ويفسد أيضا القطاع العام ولذلك امتداد المسؤولية للشخص الاعتباري سيحمي الدولة أيضا.

خليل أبل: اعتقد ان القانون ناقص وذر للرماد في العيون وليس أكثر من ذلك، المفروض ان يلاحق الشخصية الطبيعية المتخفي خلف الشخصية الاعتبارية، وتستطيع العصابة التي تملك شركة جرمها هذا القانون ان تعيد انشاء شركة اخرى وتمارس الحرمنة نفسها.

مهند الساير: موجود بالقانون انه مع عدم الاخلال بالمسؤولية للشخصية الطبيعية ولذلك فنحن لم نغفل هذه النقطة.

اسامة الشاهين: كان صاحب شركة يتبجح بقوله انه يصرف رواتب لخمسة عشر نائبا في مجالس سابقة ولا نعلم حقيقة المعلومة لكن هو قالها لذلك هذا القانون مهم بهذا الشأن وغيره، فالأشخاص والأفراد إما طبيعيون أو أفراد اعتباريون مثل الشركات والمنظمات والهيئات واللجان، وللأسف القانون الكويتي الراهن حارب وعاقب فقط الأشخاص الطبيعيين وتغافل عن الأشخاص الاعتباريين.

وقال الشاهين: بعض التجار يقترف الفساد باسم شركاته أو مجموعته التجارية في غياب تجريم الأفعال التي تقترفها الكيانات الاعتبارية، والمادة «59» لا تلغي مسؤولية الشخص الطبيعي، فتُعاقبك بغسيل الأموال وأيضا تُعاقب شركتك، فاليوم خطوة قد تبدو بسيطة إلا أنه التزام دولي لسد ثغرات كبيرة، وسأقترح بعد المداولة الأولى أن نقر الحكم المقرر ذاته في المادة الأولى على المادة الثانية أيضا.

حسن جوهر: هناك مجاميع وشركات لها دور مخز في الفساد وهي محصنة وفق القانون الكويتي ولذلك أتى هذا القانون لاضافة حزمة جديدة لمحاربة الفساد، اكبر مثال على الشخصيات الاعتبارية ما حدث في مشكلة الأمطار عندما تم ايقاف عدد من الشركات فقام نفس الاشخاص بانشاء شركات اخرى ومارست نفس الدور.

احمد السعدون: لا يوجد نصاب للتصويت على القانون لذلك ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة.

المسؤولية الجنائية

تم استئناف الجلسة، والمجلس يبدأ التصويت على قانون تحديد المسؤولية الجنائية للشخصية الاعتبارية.

المجلس يوافق على القانون مداولة أولى باجماع 55 عضواً، وبالتالي تعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء وذلك بإضافة مادتين تتعلقان بمد نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية لتشمل المسؤولية الجزائية في جرائم الفساد. وزكى المجلس مبارك الطشة عضوا للجنة حقوق الانسان بديلا للمستقيل محمد هايف.

النائب د. عادل الدمخي «رئيس لجنة الميزانيات»: هذه الحسابات الختامية على جدول الأعمال، لا يخفى عليكم أهمية الحساب الختامي كما هي الميزانية، والمادة 149 نصت على أن الحساب الختامي يقدم إلى مجلس الأمة خلال الـ4 أشهر التالية لانتهاء النظر فيه وإقراره، ونحن أمام جهد سابق بشأن رأي مجالس سابقة في حسابات ختامية ولا مجال في إعادة أمر تم الاستفاضة في مناقشة سابقة.

وقال الدمخي: الحساب الختامي تُبنى عليه تقديرات المستقبل، ولا يعني إقرار الحساب الختامي بأي حال تبرئة ذمة القائمين على صرف تلك الأموال ولا دليل أكثر من محاكمة من خانوا الأمانة في قضية ضيافة الداخلية، وتم استرجاع الأموال منهم، وشاهد آخر، هو بيع عقارات المدير الأسبق للتأمينات الاجتماعية فإقرار الحساب الختامي وسيلة قانونية لإغلاق المراكز القانونية مع فتح باب المساءلة والمحاسبة والمعاقبة لكل من اعتدى على المال العام.

وأضاف: في الختام نثمن جهود من سبقونا ونعكف حاليا على تطوير مناقشة الحسابات الختامية لتكون أداة لمحاسبة الحكومة في حال تقصيرها.

حمد المطر يحاول الكلام والرئيس السعدون يرفض.

السعدون: ما يصير في متحدثين مسجلين.

المطر: خلاص راح احط اسمي، اشفيك تشخط فيني.

عبدالله الانبعي: هناك هيئة للقرآن يوجد فيها العديد من المناصب وتستلم رواتب ومع ذلك لا يوجد فيها مطبعة، ما هو عمل القائمين على الهيئة خلال هذه السنوات من رئيس الى أصغر موظف يجب التدقيق في ذلك.

المجلس يوافق على 40 مشروعاً بقانون لاعتماد الحسابات الختامية لجهات حكومية متعددة عن سنوات يرجع بعضها الى العام 2011/2012 وفي معظمها للاعوام 2019/2019 و2019/2020.

وترفع الجلسة.

