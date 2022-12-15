إنقاذ آسيوي بالإسعاف الجوي

وطن النهار

تمكن رجال الإطفاء من تحرير يد صياد اسيوي الجنسية انحشرت في آلة لجرش الثلج وتم استدعاء الاسعاف الجوي لنقله إلى المستشفى. وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن بلاغا ورد الى إدارة العمليات المركزية يفيد عن انحشار يد صياد من إحدى الجنسيات الآسيوية بالقرب من جزيرة كبر على متن سفينة صيد، وعلى اثر البلاغ تم توجيه فرقة مركز الشعيبة للإطفاء والإنقاذ البحري وفرقة من مركز البحث و الإنقاذ، وقد باشرت الفرق في عملية الانقاذ التي كانت ذات نوعية دقيقة جدا حتى لا تتسبب في اي مضاعفات وقد استخدمت معدات خاصة ونجحوا في تحرير يد الصياد وتمت عملية تسليمه للاسعاف الجوي الذي تواجد في جزيرة كبر.

