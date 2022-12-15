العوضي: جهود لتطوير الخدمات الصحية

وطن النهار

أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي أن اهتمام الوزارة بصحة الأطفال وحديثي الولادة يمثل أولوية قصوى لوزارة الصحة.

وشدد العوضي في كلمة خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الكويت السادس لطب أعصاب الأطفال، ألقالها نيابة عنه الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية د. يعقوب التمار، على أن العمل يجري باستمرار لتطوير الخدمات الصحية لهذه الشريحة المهمة من خلال إنشاء المرافق الصحية المتخصصة وزيادة الوعي حول أمراض الأطفال وتسليط الضوء على أمراض أعصاب الأطفال وسبل مكافحتها ودعم البحوث الطبية الجديدة، إلى جانب تدريب وجلب الكوادر الطبية المؤهلة في طب الأطفال.

وأشار إلى وجود جهود حثيثة تبذل في وزارة الصحة لتطوير الخدمات الصحية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في الكويت، لافتاً إلى العمل على عدد من المشاريع الضخمة لاستيعاب زيادة الطلب على القطاع الصحي وتوفير خدمات الرعاية الصحية ورفع كفاءتها، من خلال التوسع في المرافق الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية في جميع أنحاء البلاد، جنبا إلى جنب مع توفير الكوادر الطبية المؤهلة، إضافة إلى تأمين الأدوية اللازمة للمرضى.

من جانبها أكدت رئيسة المؤتمر د. أسماء الطواري أن مؤتمر الكويت السادس لطب أعصاب الأطفال يعتبر سلسلة متصلة من التواصل العلمي والطبي في الكويت لمناقشة المواضيع المهمة في طب الأطفال عامة وطب أعصاب الأطفال بشكل خاص، تحت شعار «آمال متجددة لحياة أفضل لطب أعصاب الأطفال».

وأضافت الطواري أن هناك تحولاً كاملاً في التشخيص المبكر للأمراض المزمنة العصبية الوراثية والعلاج المبكر، مؤكدة أن أمراض السرطان والأورام ليست ببعيدة عنا ومكافحتها هي الحراك الأساسي.

وذكرت أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 720 زائراً و32 متحدثاً ومحاضراً من 12 دولة، وبمساهمة أكثر من 500 منظمة. وأوضحت أن المؤتمر يناقش عدداً من القضايا الطبية المهمة في طب أعصاب الأطفال، إضافة إلى آخر الأبحاث والمستجدات في الصرع والتمثيل الغذائي والاضطرابات الحركية والأمراض المناعية التي تصيب الجهاز العصبي عند الأطفال.

وأكدت أن المؤتمر يهدف إلى الوصول لكل شرائح المجتمع الطبي لتكون فعالية التعامل مع الأمراض العصبية المزمنة والوراثية بما فيها الصرع أكثر فاعلية وتأثيرا في تطور المسار الصحي للطفل.

