محافظ حولي: المعارض التراثية ترسِّخ ماضي الآباء والأجداد

وطن النهار

أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر دعم المحافظة للمشاريع والمعارض التراثية التي تقام في جميع المراكز والمدارس لما لها من أهمية في ترسيخ ماضي الآباء والاجداد.

جاء ذلك خلال استقباله مدير ثانوية فلسطين خالد المحيني ورئيس فريق اكسبو965 محمد كمال وعالية دشتي مديرة مدرسة بيان ثانوية بنات والأستاذة آمال القلاف مديرة مدرسة السالمية ثانوية بنات في مكتبه بديوان عام المحافظة صباح أمس.

وقال المحافظـ ان اهتمام المحافظة بهذه المناسبات تأتي ضمن الواجبات المنوطة بها وللمحافظة على الهوية الوطنية في جميع المناسبات وفي مناسبات الأعياد الوطنية على وجه الخصوص.

وفي الختام تقدم محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة بالشكر لمديري المدارس وفريق اكسبو965 على ما يقدمونه من مجهود لخدمة الطلاب والطالبات.

