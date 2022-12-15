آراء

ربما يكون قد حقق المغرب أحلام 400 مليون عربي والصحيفة تمثل للطبع، وربما يكون الحظ لم يحالف الفريق المغربي الكبير أمام بطل العالم فرنسا في الدور قبل النهائي لمونديال الدوحة، لكن الأكيد أن وصول فريق عربي إلى المربع الذهبي واختراقه للهيمنة الأوروأمريكية على هذه المساحة الضيقة جدًا من النجومية والمجد، والشهرة الواسعة لما لكرة القدم من شعبية هي الأولى على مر العصور، فإن ذلك يعني أن الأماني أصبحت ممكنة، والأحلام العربية ليست مستحيلة، والأقدام الذهبية لم تكن حكرًا على أوروبا وأمريكا الجنوبية.

إن فريق كرة القدم المغربي قد حقق خلال ثلاثة أسابيع ما لم يستطع العرب تحقيقه خلال قرون، وأن رجاله الأشاوس، ولاعبيه الموهوبين قد أثبتوا بما لا يدع مجالاً للشك أن في بلادنا ما يمكنه أن يصل بنا إلى أبعد الحدود، وأن في بلادنا ما يمكنه أن يصعد إلى قمم التألق من دون تردد أو خوف أو خجل من إخفاقات الواقع العربي الهش في مختلف الميادين الأخرى.

لقد أثبت الفريق المغربي أنه على قدر الوصول إلى مجد الأمجاد، وأنه على الدرب الصحيح منذ بدأ المغرب في إعداد أجيال متلاحقة تعشق كرة القدم، وألعاب القوى، وتؤمن بأن الإنسان هو الإنسان، وأن عقدة التفوق التي أصابتنا في العديد من المحافل، قد وجد المغاربة حلاً جذريًا لها، منذ نوال المتوكل أول سيدة عربية تفوز بالذهب في العدو لمسافة 5 آلاف و3 آلاف متر وغيرها من بطولات ألعاب القوى، تمامًا مثلما وصل هام السحب إلى أقصى نقطة ممكنة عندما سجل سعيد عويطة العداء المغربي نفس السطور وكتبها بأحرف من نور طوال حقبة كانت زاخرة بالأبطال المغاربة.

ليس مهمًا إذا ما كان الفريق المغربي لكرة القدم قد حقق ما نحلم به في الوصول للمباراة النهائية، يكفي فقط أنه ذهب لأبعد مكان يمكن أن يسجله التاريخ له، ويكفي أنه فك عقدة العرب التي كانت تعتقد بأن التمثيل المشرف هو هدف الوصول إلى نهائيات كأس العالم، وأن الأداء الجيد يكفي لأن الطريق مازال أمامنا طويلاً، لقد ضرب الفريق المغربي مثالاً يحتذى بأن كل الاحتمالات واردة، وأن التفوق لم يعد مقتصرًا على قارة أو قارتين بل أنه متاح لنا كعرب مثلما هو متاح لكل بني البشر.

الدروس المستفادة من إنجاز المغرب كثيرة وأهمها ذلك الالتفاف الجنوني لكل الشعوب العربية حول هذا الفريق الذهبي، وتلك الوحدة العربية التي فشلنا في ترجمة أبعادها والتعبير عن حقائقها الدامغة إلا من خلال كرة القدم، كان التشجيع الهستيري من كافة أبناء الوطن العربي للفريق المغربي لا يخلو من بيت أو مقهى من الخليج الثائر حتى المحيط الهادر، ومن أقصى الشرق إلى أقصى الجنوب، كل الشوارع وكل المواطنين تقريبًا خرجوا في احتفالات وأهازيج وأغاني حماسية، وكل الشباب والشياب والنساء احتفلوا بالمناسبة كل على طريقته.

وظلت هذه الحالة التي نتمناها غير استثنائية تؤتي أكلها، حتى كتابة هذه السطور، بالتحديد حتى دفعتني التجربة الحية إلى التفكير في أحوالنا، طالما أن المشاعر موحدة، وأن الهموم واحدة، وأن الفرح هو فرحنا جميعًا، والحزن والألم هو حزننا وألمنا جميعًا، فلماذا نحن هكذا، متشرذمين، منقسمين، متخاذلين، لا نفكر سوى في أنفسنا ولا نحاول أن نضع أيدينا في أيدي أشقائنا؟ لماذا المشروع العربي الذي يمكننا من تقوية أواصر القربى، ووشائج المحبة بعيد المنال؟ ولماذا لا يتحرك القادة العرب نحو ذلك الاتجاه المحمود من أجل أن نكتب مصيرنا بأنفسنا، لا أن نعطي الورقة والقلم لسوانا وهم يكتبون لنا ما يحلو لهم؟ ولماذا لم نكشر عن أنيابنا في مضامير البحث العلمي والتبادل المعرفي والتعاون الأكاديمي لنصبح أكثر قوة وأعلى شأنًا وأحسن حالاً؟

الأسئلة كثيرة وفجرها المغرب برجاله، وأمهات رجاله، وعائلاته وذويه وكل العرب العفويين، مبروك للمغرب، ومبروك للعرب، ومبروك لكل من حاول التفكير معنا خارج الصندوق ولو لمرة واحدة، ألف مبروك.

