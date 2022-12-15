الدراما الكويتية في الميزان

آراء

تُعتبر الـــدراما التلفزيونية من أكثر أدوات التغيير الاجتماعي فاعليةً في العصر الحديث لما تتميز به من خصائص تفيد الانتشــــار الجماهيري للتلفزيون من أدوات الجذب والتشويق والإثارة وأصبحت تؤثر في المجتمع المُتلقي سلباً وإيجابا وُتشكل اتجاهات الرأي العام ما يؤكد ضرورة اتجاه الدراسات الإعلامية اليها لتشارك في تغيير العادات السلوكية وتعديل القيم الأخلاقية والحفاظ عليها من خلال تقديم القدوة والأنماط الإنسانية السليمة ومعالجة المشكلات الاجتماعية بطريقة غير مباشرة تحقيقاً للرسالة الاعلامية الهادفة في المجتمع. والدراما التلفزيونية الكويتية عبر تاريخها الطويل الذي بدأ مع بداية الإرسال التلفزيوني في أوائل الستينيات من القرن الماضي ظلت تقدم النماذج المتكررة من خلال الدراما التعليمية التربوية والوطنية التي تحمل القيم الأخلاقية منذ أن كان البث على الهواء مباشرة أيضاً من خلال المسلسلات والافلام التي عُرضت فيما بعد أن استطاعت أن تقدم أعمالاً مختلفة تُجسد لقيم الخير والحق والجمال المتأصلة في المجتمع حفاظاً على آمنه وسلامته، والتي تغيرت لاحقا إلى أعمال أغلبها بعيد عن عاداتنا وتقاليدنا.

عرفت الكويت الدراما التلفزيونية مع مصر، وسورية، والعراق، ولبنان، ومع بداية البث التلفزيوني في العالم العربي كانت الكويت سباقة، إذ عرفت الكويت البث التلفزيوني مطلع الستينيات بشكل رسمي حيث اشترت الحكومة جهاز البث من أحد التجار في عام 1951، وتم إنشاء منظومة تلفزيونية رسمية عام 1961.

ومنذ نشأة التلفزيون لم تغب الدراما عن المنافسة، فقد كانت الكويت سباقة في إنشاء معاهد للتمثيل ومنها معهد السينما، وظهر نجوم كبار لا يقلون في شهرتهم عن نجوم في دول عربية كثيرة، مثل حياة الفهد، داود حسين، عبدالحسين عبدالرضا، عبدالله خربيط، خليل إسماعيل، سعد الفرج، والعشرات من الممثلين.

المجتمع الكويتي مجتمع إثني متنوع، مكون من مكونات اجتماعية عدة مختلفة الأصول والجذور والديانات والطوائف، لذا فإن العديد من النقاد والمهتمين بصناعة الدراما الكويتية اتفقوا على تراجع مستواها في الآونة الأخيرة في ظل بروز دراما خليجية أخرى، أصبحت تحظى بجماهيرية واسعة، على الرغم من تاريخ الدراما الكويتية الحافل. وقد ظهر العديد من الأعمال التلفزيونية الهزيلة في السنوات الأخيرة، وأصبح كل طرف يضع اللوم على الطرف الآخر. واتجه اللوم على المنتجين في تدهور حال الدراما، بينما البعض ألقى باللائمة على الجهات المسؤولة.

ولاشك ان المنتج يلعب دورا كبيرا وأساسيا في العمل الفني وخروجه بشكل جيد للجمهور، حيث ان ظهور بعض الأعمال الدرامية في الآونة الأخيرة دون المستوى يتحمله المنتج الذي لا يختار مكانا مناسبا للتصوير، ويحاول تقليل المصروفات في الأزياء والديكور وحتى في طاقم التمثيل، وهذا الأمر يؤثر بشكل كبير في بناء صورة درامية جيدة، ويقلل امكان ظهوره بشكل راق. وصناعة الدراما في الكويت تحتاج الى تكاتف ودعم من جميع الأطراف، والبحث بشكل جدي عن أوجه الخلل والقصور من القائمين، خصوصا المنتجين لأنهم مسؤولون عن اختيار النصوص ويدركون كلفتها الانتاجية.

كما ان عدم وجود رجال دراما حقيقيين كان وراء العشوائية في صناعتها وصياغتها وتسويقها بالشكل المطلوب. فهناك بعض المنتجين يقدمون أعمالا جيدة ويصرفون ببذخ عليها، لكن البعض الآخر يقوم بتهميش الابداع، بل وتغييبه بشكل لافت في الأعمال الدرامية من خلال توفير بعض الأموال من مواد أساسية في العملية الابداعية، واشراك عناصر تمثيل من أصحاب الأجور المتدنية من أنصاف الممثلين لا يملكون الموهبة الحقيقية، بل إن بعض المنتجين لا يهتمون اذا كان الممثل مرتبطا بثلاثة أعمال في وقت واحد. وهل يستطيع ان يجسد الشخصية ويتقمص «الكركتر» أم لا، بل نرى المنتج يهتم فقط بالتوفير.

ولاشك ان مشكلة هبوط مستوى الدراما الكويتية وسحب البساط من تحت اقدامها في الآونة الأخيرة يعودان الى دخول منتجين إلى الساحة الفنية لا علاقة لهم بالفن، أو صناعة الدراما، فالكثير من الفنانين والفنانات لا يحصلون على أجورهم بعد ان ينتهي العمل لأن المنتج يريد توفير الكثير.

ايضا عدم وجود دعم حقيقي وواضح من قبل وزارة الاعلام لشركات الانتاج المعروفة لأن ما يحدث من تخصيص ثلاثة آلاف دينار للحلقة الواحدة لا يكفي لصناعة دراما تنافس نظيرتها في الدول العربية، والدول المحيطة أيضا، واذا استمر الوضع على ما هو عليه فستتكرر الموضوعات والأخطاء وتبرز فئة من الممثلين تقبل بأجور زهيدة وهذا يؤثر في مستوى الدراما.

كما ان عزوف العديد من الشركات الفنية عن العمل مع تلفزيون الكويت والاتجاه الى محطات تلفزيونية أخرى يعود الى عدم وجود دعم كاف للدراما، لذلك نطالب بدعم الدراما، ودعم المنتجين البارزين.

نهاية على مؤلفي الدراما ومنتجيها عدم البحث عن المشاكل في اثارة القضايا الدرامية في المسلسلات وضرورة البحث عن الحلول أيضا حتى نعلم النشء ونفيد المتلقي.

كما أن هناك ضرورة إلى تناول قضايا التنمية التي ترفع شعارها الكويت وذلك عبر إلقاء الضوء علـى الجهود الحكومية ومعالجة الثغرات وبذلك تكون الدراما شريكة في بناء المجتمع عبر تفعيل الرؤية السياسية وتعزيز الهوية الوطنية لدى المواطن الكويتي.

