مشاكل الغش التجاري وحلها

آراء

الغش التجاري هو مصطلح قانوني يعني أن منتجًا معينا لا يستوفي المعايير القانونية. أحد أشكال الغش هو إضافة مادة أخرى إلى المادة الاصلية بهدف زيادة الكمية في شكل الخام أو شكل المُعد، مما قد يؤدي إلى فقدان الجودة الفعلية للمواد الاصلية. قد تكون المواد المضافة مواد غذائية أو مواد غير غذائية.

ولابد ان ننبته لعدم الوقوع في هذا الامر حتى لا نقع تحت طائلة القانون وذلك باتباع الاتي:

• وضع ملصق على السلع يبين فيه السعر وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد المنشأ

• ضرورة اثبات ان جودة السلعة هي مسؤولية المنتج وليس العارض

• الحصول على الأوراق الثبوتية للسلع مثل أوراق الاستيراد والشحن وشهادة الصلاحية وفاتورة البيع

• ضرورة عرض السلع في الأماكن المخصصة والملائمة للمنتج مثل ثلاجات العرض وان يكون مكان العرض جيد التهوية لبعض السلع حتى لا تتعرض للتلف

• التأكيد على استلام فاتورة من محل البيع لاي سلعة تكون بها بيانات كاملة عن اسم المحل وبيان كامل بنوعية السلعة وسعرها ووزنها وعددها وكميتها

كما ان مجابهة الغش تكون بالقانون وعلى سبيل المثال لا الحصر تعرض احد موكلي المكتب لعملية غش من قبل إحدى وكالات السيارات الكبرى لأنواع مثل فيراري وجاكور واشترى سيارة فارهة واكتشف ان بها صبغاً في حين انه اشتراها بحالة الوكالة ولما اكتشف الامر طلب من الوكالة تبديل السيارة او ثمنها فماطلته الوكالة ورفضت التفاوض معه فقمنا برفع دعوى جزائية ضد الشركة مالكة الوكالة وحصلنا على حكم بغلق الوكالة بجميع فروعها لمدة ثلاثة اشهر ما يعني ان الوكالة سوف تتعرض لخسارة لا تقل عن مليوني دينار وكان في مقدورها تبديل السيارة او رد المبلغ للموكل لكنها تمسكت بالعناد فضلا عن ان الموكل الحين يرفع دعوى تعويض بمبلغ مليون دينار عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من تعنت الوكالة غير المبرر – وبالتالي فان الغش التجاري له حلول وهو اللجوء للقانون عن طريق مكتب محاماة يجيد رد الحقوق لأصحابها.

