رسوم بالآلاف على الشاليهات.. ورفع إيجارات المزارع

الأولى

فيما كشفت مصادر حكومية عن التوجه لرفع القيمة الايجارية للمزارع غير المنتجة الى 100 فلس للمتر الواحد بدلا من 6 فلوس سنويا، أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قراراً بتعديل رسوم خدمات الشاليهات وقطع الأراضي.

ونص القرار على فرض رسوم على 19 معاملة خاصة بالشاليهات شملت فرض 10000 دينار على كل متر طولي للواجهة البحرية عند التنازل عن حق استغلال الشاليه، و5000 دينار عن كل متر طولي اذا كان الشاليه صفا ثانيا و10000 دينار عن كل متر طولي أيضا عند دخول شركاء، و300 لمعاملات تحديد حدود الشاليه، ترخيص زراعة، انشاء طريق اسفلتي، اقامة ملعب، أرض مضافة، دمج شاليهات واضافة ارض ارتداد للشاليه مع فرض رسم 1000 دينار لتحديد موقع خيمة ربيعية مؤقتة.

وكان مجلس الوزراء في اجتماع سابق له وجّه بمراجعة صيغ عقود استغلال جميع الاملاك التابعة للدولة ووضع التصورات المناسبة للاستغلال الامثل لها بما يضمن تعظيم ايرادات الدولة وتعزيز منظومتها الاقتصادية.