قضايا الفساد.. تحت الحصار «التشريعي»

الأولى

علمت النهار أن إعدادا يجري حاليا لعقد لقاء ما بين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مع عدد من النواب سيتم الأحد المقبل للتنسيق بشأن بعض الملفات الملحة سياسيا واداريا واقتصاديا ولتهيئة البيئة المناسبة لتحويل برنامج عمل الحكومة الى واقع ملموس.

إلى ذلك، واصل مجلس الامة في جلسته امس تضييق الخناق على شتى الظروف الحاضنة للفساد، حيث وافق في المداولة الأولى على مشروع قانون بتجريم الشخصية الاعتبارية في جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

ويقضي القانون بمد نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتباريين لتشمل المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتباريين وبتوقيع عدد من الجزاءات كالغرامة بضعف المقرر في قانون هيئة مكافحة الفساد والحرمان من مزاولة النشاط او الاستبعاد من التعاقد مع الجهات الحكومية ، كما يجوز تصفية اعماله أو تعيين حارس قضائي لإدارة امواله، ولا يشترط في ذلك ان يكون قد تمت ادانة الشخص الطبيعي، مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي. ونص القانون على ان يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة تتراوح ما بين 20 ألفا الى 100 ألف دينار حال تعمده الادلاء ببيانات غير صحيحة او اخفاء معلومات او مستندات تخص ارتكاب اي من جرائم الفساد.

وفي سياق الرقابة ايضا، وافق المجلس على تشكيل 3 لجان تحقيق جديدة، وكلف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في أسباب عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج الغذائي المحلي. وشكل المجلس لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية بهدف التحقيق في الشبهات التي أثيرت في توزيع تلك القسائم.

كما تم تشكيل لجنة تحقيق بشأن فحص عقد طائرات الكاراكال لما شابت تلك الصفقة من مشكلات فنية جسيمة واعتراف شركة إيرباص الفرنسية بشكل رسمي تقديم عمولة، وعقد اليوروفايتر لما شابت تلك الصفقة من ملاحظات ومخالفات ذكرها ديوان المحاسبة.

وشكل ايضا لجنة تحقيق فيما أثير من شكاوى حول استبعاد بعض مستوفي الشروط من الدخول في القرعة النهائية لدفعة الطلبة الضباط في الجيش بهدف ضمان تحقيق أقصى درجات العدل والمساواة في التقدم للوظائف العامة والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة وعدم حدوث تمايز بين المتقدمين.

من جانب آخر، وافق المجلس على 40 مشروع قانون لاعتماد الحسابات الختامية لجهات حكومية متعددة عن سنوات مالية سابقة.