533 صحافياً يقبعون في السجون

الأولى

لم يسبق أن سُجن في العالم الكثير من الصحافيين والصحافيات بسبب عملهم كما حدث هذا العام 2022 ، في حين قُتل 57 صحافيا على مدى الـ12 شهراً الماضية.

فحتى أول ديسمبر الحالي، وصل عدد الصحافيين والصحافيات المسجونين في العالم إلى مستوى قياسي، قدره 533 صحافيا، بزيادة أربعين صحافيا عن العام الماضي الذي سجل بالأساس عددا تاريخيا بلغ 488، بحسب ما أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» في حصيلتها السنوية أمس....(طالع ص 15).

ومقارنة بعام 2021، يمثل هذا الارتفاع نسبة 13 في المئة عن العام الماضي. وأكثر من نصف المعتقلين منتشرون في خمس دول فقط: الصين وميانمار وإيران وفيتنام وبيلاروسيا.

وقالت المنظمة إن إيران تعتبر دولة جديدة على هذه المجموعة. فبعد اندلاع الاحتجاجات على موت الشابة مهسا أميني يوجد حالياً 47 إعلامياً في السجون الإيرانية.

كما تشير الحصيلة إلى ارتفاع عدد الصحافيين الذين قتلوا إلى 57 صحافيا على الأقل، 80 في المئة منهم قتلوا عمدا. وتمثل زيادة عدد الصحافيين القتلى نسبة 19 في المئة تقريباً عن العام السابق 2021، الذي شهد مقتل 48 صحافيا، أي أقل من 50 صحافيا، وهي نسبة منخفضة ما لم تحدث منذ عام 2003.

