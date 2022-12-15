ضبط مليوني ليتر ديزل قبل تهريبها للخارج

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أعلنت الهيئة العامة للبيئة أمس الأربعاء ضبط محاولة تهريب 80 حاوية محملة بحوالي مليوني ليتر من الديزل، لتصديرها إلى خارج البلاد من قبل ثماني شركات.

وقال مدير إدارة السلامة الكيميائية في الهيئة الدكتور مشعل الإبراهيم إنه تم أخذ عينات من حمولة الحاويات وبينت نتائج التحاليل أنها مشتقات بترولية وبالأخص مادة الديزل.

وأوضح أنه تمت مخالفة الشركات والمصانع التي تقف وراءها حسب المادة (23) من قانون حماية البيئة التي تنص على أنه يجب الحصول على موافقة الجهات المعنية عند استيراد أو تصدير المواد الخطرة والكيميائية كما يشترط للتصريح بذلك إتمام إجراءات الفحص والمطابقة والتدقيق من الجهات المعنية أو من الشركات المؤهلة لهذا الغرض.

ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد الإجراءات والاشتراطات المنظمة والسجلات المطلوبة ومسؤوليات الجهات المعنية تجاهها، مبينا أن عقوبة مخالفة هذه المادة تصل إلى عشرة آلاف دينار. وشدد على استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للجمارك ومؤسسة البترول الكويتية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال من يتلاعب بثروات الوطن.