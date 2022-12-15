وزير النفط ينفي تسرب غاز من محطة الدوحة

الأولى

نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا وقوع أي حوادث لتسرب وقود الغاز من الخطوط المغذية لمحطة الدوحة للقوى الكهربائية وتقطير المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في موقع خطوط شركة نفط الكويت الذي يقع بين قطعتي 1 و2 بمنطقة جابر الأحمد.

من جهة أخرى، أوضح الملا، أن شركة نفط الكويت استعانت بإحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في معالجة التربة الملوثة وتأهيلها ضمن جهود معالجة البحيرات النفطية الناتجة عن الغزو العراقي.

ولفت في وثيقة حصلت النهار على نسخة منها، الى ان الشركة قامت باستخدام احدى الطرق البيولوجية في معالجة التربة الملوثة، مؤكدا انها من الطرق المثلى الموصى بها علميا سواء في الكويت أو خارجها.