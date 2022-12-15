مصر: لا ضرائب جديدة على المواطنين

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نفى البرلمان المصري، أمس، وجود نية لفرض أي زيادات ضريبية جديدة على دخل الأفراد خلال الفترة المقبلة، في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فخري الفقي، أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الطارئة التي يمر بها العالم أجمع.

وكانت تقارير إخبارية عدة تحدثت أمس عن عزم الحكومة المصرية تعديل قانون الضريبة على الدخل وفرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% على دخل الأفراد الذي يفوق 800 ألف جنيه سنويا.

يذكر أن الحد الأقصى المطبق حاليا لضريبة الدخل على الأفراد يبلغ 25% لمن يزيد دخله السنوي عن 400 ألف جنيه، و22.5% للشركات التي يزيد صافي ربحها عن 200 ألف جنيه سنويا.

وكانت الحكومة أعلنت في نوفمبر الماضي رفع حد الإعفاء الضريبي على المرتبات، من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا، وإعداد مشروع القانون لإرساله إلى مجلس النواب، تمهيدا لإصداره.