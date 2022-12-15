العراق: 200 دولار رسوم سمة الدخول لـ«خليجي 25»

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أطلقت وزارة الداخلية العراقية، رابطا إلكترونياً يمكن من خلاله تقديم طلبات للحصول على تأشيرة دخول إلى العراق خاصة ببطولة خليجي 25.

وقالت الوزارة: إن الجماهير يمكنها الحصول على التأشيرة من خلال الرابط.

وقال مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية العراقية سعد معن في بيان: انه وفقا لتوجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري فقد تم تخصيص الرابط للحصول على تأشيرة الدخول الى العراق لحضور مباريات «خليجي 25».

وطبقا للرابط فإن سمة الدخول للعراق ستكون ضمن فئة الشباب والرياضة والثقافة وستمنح بشكل اضطراري تحت اسم «سمة دخول بطولة خليجي 25» وستكون بكلفة 200 دولار ستحصل في المنفذ الحدودي بصورة مباشرة.

وسيتم ابلاغ المتقدم بالموافقة على منح السمة او رفضها عبر البريد الالكتروني في غضون 72 ساعة على ان تمنح الفيزا بعد ذلك في المنفذ الحدودي. وتنطلق في السادس من شهر يناير المقبل بطولة «خليجي 25» في محافظة البصرة العراقية بمشاركة جميع الفرق الخليجية الـ 7 فضلا عن اليمن.