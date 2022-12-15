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«الشال»: 100 ألف مواطن دون وظيفة خلال 4 أعوام.. شجعوا القطاع الخاص بدل محاربته ويُحلُّ الإشكال!
تائه


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