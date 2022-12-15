الشواغر الحكومية.. تزداد مع إحالات التقاعد والتسكين قريباً

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ «النهار»، أن قرب إنهاء ملف الشواغر القيادية لدى العديد من الوزارات والهيئات خلال الفترة المقبلة، وفق معايير ورؤية محددة ترتكز على الإسراع بتنفيذ استراتيجية وأهداف تلك الجهات، موضحة ان الشواغر تزداد بسبب التريث والتدقيق في الاختيار مع قفزة في الاحالات للتقاعد.

وفي اطار متصل تتجه الجهات المختصة لإجراء تغييرات كبرى ونوعية لقيادات شركات القطاع العام، لافتة الى أن دراسة دقيقة يتم إجراؤها على جميع القيادات لاختيار الأكفأ فيما بينها بالاعتماد على درجة الإنجاز، كما يتم تقييم أسباب إخفاقات بعض الشركات في السنوات الماضية.

وأوضحت المصادر أن توجهاً حكومياً لإصلاح مسيرة تلك الشركات على مستوى القيادات وتحويلها من الخسارة إلى الربحية، عبر آليات محددة ونوعية تعزز إيراداتها وتقلص مصروفاتها وفق توجهات السوق.

وأشارت إلى أنه بجانب التغييرات المرتقبة في القيادات الكبرى لتلك الشركات، من المقرر أن يكون هناك إعادة نظر في جميع المصروفات الخاصة بتلك الشركات، وذلك في إطار فلترة للمصروفات.

وبينت أن إعادة النظر في استراتيجية وهيكلة القطاع العام تمثل أهمية كبيرة في الفترة المقبلة في ظل التركيز الحكومي على إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقالت إن تلك التوجهات تأتي انسجاماً مع استراتيجية الدولة الرامية إلى إعطاء مزيد من الشراكة الفعالة والحقيقية للقطاع الخاص لإدارة شؤون الاقتصاد وأن يتحول دور الدولة من المدير إلى الإشراف فقط.

وبينت أن التحركات الحكومية على ملف شركات القطاع العام يأتي في إطار التغيرات الكبرى التي تشهدها البيئة الاقتصادية والمحلية والإقليمية والتي تجعل من الصعوبة الاعتماد بشكل كبير على النفط في تسيير الخطط التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والتي لا يمكن للدولة القيام بها دون مساهمة فاعلة من القطاع الخاص، وكذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن اختيارات القيادات العليا والوسطى في إدارة دفة الأمور في الدولة تمثل أحد أهم العوامل التي تعزز من الاستخدام الأمثل للموارد المالية والحد من المصروفات وتحقيق الإنجازات التنموية المطلوبة وفق برامج زمنية محددة.

