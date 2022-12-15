معاملات الشاليهات من 10 دنانير إلى 10 آلاف

مال وأعمال

أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قراراً بتعديل رسوم خدمات الشاليهات وقطع الأراضي الواردة في قرار اصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات. ونص القرار على تحديد 10 آلاف دينار رسماً عن المتر الطولي للواجهة البحرية مقابل التنازل عن حق استغلال الشاليه.

وتضمن القرار 19 معاملة للشاليهات شملت فرض رسوم 10 دنانير على ترخيص الازالة واضافة المنشآت للشاليه، و5 آلاف دينار مقابل التنازل عن حق استغلال الشاليه للمتر الطولي، و10 آلاف دينار مقابل خروج ودخول شركاء للمتر الطولي للواجهة الأمامية، وتحديد حدود الشاليه بواقع 300 دينار لكل طلب.

كما تضمن القرار فرض رسوم على ترخيص وتحديد حدود زراعة الشاليه بواقع 300 دينار لكل طلب، و300 دينار لترخيص طريق اسفلتي لكل طلب، و300 دينار لترخيص وتحديد حدود ملعب شاليه لكل طلب، و300 دينار لتحديد حدود الأرض المضافة لكل طلب، و300 دينار لفرز الشاليهات وقطع الأراضي للمتر الطولي للواجهة البحرية، و300 دينار لطلب دمج شاليهات لكل طلب، و1000 دينار لترخيص وتحديد موقع خيمة ربيعية مؤقتة لكل طلب، و1000 دينار لازالة مخالفة عن طريق الادارة لكل طلب. وأشار القرار الى ان رسم اضافة ارض امامية او خلفية يبلغ 300 دينار لكل متر مربع، و10 دنانير مقابل طلب فاقد ترخيص، او طلب فاقد عن ايصال سداد، او طلب شهادة لمن يهمه الأمر، اما ترخيص ماء سبيل فيتطلب موافقة وزارة المالية.

يأتي هذا فيما كشفت مصادر حكومية عن توجه لرفع ايجار متر المزارع الى 100 فلس سنوياً بدلاً من 6 فلوس حالياً.

