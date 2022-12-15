الملا: شركة متخصصة لمعالجة التربة الملوثة والبحيرات النفطية

مال وأعمال

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا، أن شركة نفط الكويت استعانت باحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في معالجة التربة الملوثة وتأهيلها ضمن جهود الشركة لمعالجة البحيرات النفطية الناتجة عن الغزو العراقي للكويت.

ولفت الملا في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها، ان الشركة قامت باستخدام احدى الطرق البيولوجية والتي تعتمد على البكتريا في معالجة التربة الملوثة بوصفها من بين الطرق الآمنه بيئيا، موضحا ان ذلك يتم بمراعاة انه لم يتم تهجين هذه البكتريا ولم تخرج عن السيطرة او تلحق ضررا سواء بالمواد البترولية في أماكن استخدامها او البكتريا المحلية الصديقة للبيئة او حتى العناصر والمعادن المثبتة للتربة حسبما تكشف عنها السجلات الرسمية للشركة.

وتعد الكارثة البيئية التي خلفها النظام العراقي السابق في الكويت واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدها العالم، حيث تم إشعال النار في سبعمئة بئر نفطية منتشرة في الأراضي الكويتية مما تسبب في تدفق النفط في الأراضي الكويتية. ونتيجة لهذا تكوّن ما يربو على 300 بحيرة نفطية يقدر حجمها بـ 22.5 مليون برميل نفطية، التي وصلت كمية ما تسرب من بحيرات نفطية إلى 23.5 مليون برميل بسبب الأمطار الغزيرة في سنة 1991 وبذلت شركة نفط الكويت قصارى جهدها للحد من انتشار هذه البحيرات عن طريق بناء حواجز رملية ثم قامت بشفط تلك البحيرات.

ومن جهة أخرى نفى د. بدر الملا وقوع أي حوادث لتسرب وقود الغاز من الخطوط المغذية لمحطة الدوحة للقوى الكهربائية وتقطير المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في موقع خطوط شركة نفط الكويت الذي يقع بين قطعتي 1 و 2 بمنطقة جابر الأحمد.

