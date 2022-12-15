برنارد أرنو.. أغنى شخص في العالم

مال وأعمال

خسر الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، لقبه كأغنى شخص في العالم، والذي كانت ثروته تقدّر عند ذروتها بـ340 مليار دولار.

وبات الفرنسي برنارد أرنو، صاحب لقب أغنى شخص في العالم، والذي لقب به سابقاً أكثر من مرة.

وتراجعت ثروة ماسك، البالغ من العمر 51 عاماً، بأكثر من 100 مليار دولار منذ يناير إلى 163.6 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

ويقارن هذا مع 170.8 مليار دولار صافي قيمة ثروة برنارد أرنو، البالغ من العمر 73 عاماً، والذي تعود ثروته إلى حد كبير من ملكيته البالغة 48% لشركة الأزياء العملاقة «لوي فيتون» LVMH.

ويأتي فقدان ماسك للقبه للمرة الأولى منذ أن اكتسب اللقب في سبتمبر 2021، تتويجاً لعام مضطرب للملياردير الشهير.

ولطالما كان أرنو، دعامة أساسية بالقرب من قمة تصنيفات الثروة، لكن ثروته لم تنم أبداً بوتيرة هائلة مثلما حدث لمليارديرات التكنولوجيا الأميركيين.

والآن إمبراطوريته صامدة بينما يرى مارك زوكربيرغ وجيف بيزوس ولاري بيدج وسيرجي برين من شركة ألفابيت ثرواتهم تتأثر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

واستفادت العلامات الفاخرة التابعة لشركة أرنو من الطلب المكبوت الذي أُطلق العنان له مع رفع قيود التسوق والسفر المتعلقة بـ«كوفيد» في معظم البلدان.

وتلبي العلامات التجارية التابعة لشركة لوي فيتون احتياجات الأثرياء - من كريستيان ديور وفندي إلى صائغي المجوهرات بولغاري وتيفاني آند كو، وغيرها.

