«KIB مركز مبادر» ستدشن مركزها لخدمة المبادرين

مال وأعمال

في إطار جهودها المتواصلة لتمكين شريحة المبادرين الكويتيين، أعلنت شركة KIB مركز مبادر التابعة لبنك الكويت الدولي «KIB» عن أنها ستدشن مركزاً متخصصاً للمبادرين، والذي يقدم جميع الخدمات والوسائل المرئية والمسموعة للتدريب، ضمن مساحات مخصصة لعقد اللقاءات والاجتماعات والمحاضرات، ذلك بالإضافة إلى توفير خدمات صناعة المحتوى، بما يشمل ستوديو تسجيل صوتي مجهزاً بالكامل وبتقنيات حديثة، لصناعة المحتوى الصوتي المسموع، كما صممت أركان وزوايا المركز المتخصص بشكل يسمح باستغلالها في صناعة المحتوى المرئي وتصوير الفيديوهات القصيرة.

وحول هذا الإنجاز، أوضح محمد الهويدي أن إنشاء مركز متخصص لشركة «KIB مركز مبادر»، جاء استكمالاً لجهود البنك في تطوير الشركة لتواكب أفضل المعايير، وتعزيز باقة خدماتها وإمكاناتها بمجموعة من الأدوات المساندة، ليجعل منها وجهة مثالية ومتكاملة للمبادرين، مؤكداً أن هدفها الرئيسي هو توفير بيئة ريادية ملهمة يطمح المبادر للتواجد بها باستمرار، لما تقدمه له من حلول شاملة تدعم العملية التدريبية والإرشادية التأهيلية للشركة، وتساعد المبادر في تعزيز مهاراته وتنمية مشروعه ضمن مشاركته في برنامج «مركز مبادر».

وأضاف أن خدمات المركز المتخصص لـ «KIB مبادر» صممت لتلبي المتطلبات الأساسية لرواد الأعمال، وخدمة أعمالهم التجارية اليومية، فهي توفر للمبادر قاعات للعمل أو الاجتماع بالشركاء والعملاء، كما توفر له مرافق لازمة لأعماله التسويقية، وذلك من خلال ستوديو المركز للتسجيل الصوتي، لصناعة محتواه الإعلامي كالـ Podcast وتسجيلات الـ Voice Over، والمساحات المجهزة بخلفيات وصوتيات لتسجيل المحتوى المرئي وإنشاء الفيديوهات القصيرة لمشاركة محتواه التسويقي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ختام تصريحه، ذكر الهويدي أن شركة KIB مركز مبادر تأسست لتعمل كحاضنة ومسرّعة أعمال تساند شريحة المبادرين في الكويت من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدم لهم منظومة تأهيلية وريادية متعددة الخدمات، تدعم كل مرحلة من عمر مشاريعهم التجارية، حيث تتضمن باقات تدريبية وتعليمية متعددة المستويات، مع سلسلة من الخدمات التي تلبي احتياجات بيئة ريادة الأعمال المحلية على أوسع نطاق.

