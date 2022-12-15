«وربة»: اتحاد المصارف يشكِّل نموذجاً استثنائياً في دعم البنوك المحلية

مال وأعمال

أشاد بنك وربة بدور اتحاد مصارف الكويت الكبير في دعم الروابط بين البنوك المحلية وتوثيق التعاون بينهم والتنسيق بين نشاطاتهم، وبحث القضايا المشتركة المتعلقة بأنشطة الأعضاء لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجههم، بما في ذلك التنسيق مع الجهات الرقابية الحكومية والسلطة التشريعية.

وأكد بنك وربة على أن اتحاد مصارف الكويت شكل نموذجاً مهماً كمظلة لتوحيد الرؤى والمطالب المصرفية ومتابعة شؤون القطاع، ولاسيما وأنها تعدّ واحدة من أقدم التجارب في المنطقة.

وفي هذا الصدد قال نائب رئيس مجلس الادارة في بنك وربة بدر خالد الشلفان إن اتحاد مصارف الكويت نجح ومنذ تأسيسه في دعم وتطوير الأداء المصرفي في دولة الكويت، ودعم الروابط بين البنوك العاملة في السوق المحلي وبين البنوك الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن اتحاد مصارف الكويت يلعب دوراً مهماً وحيوياً في الاقتصاد الكويتي، لاسيما في ضوء التحديات التي يواجهها بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، مضيفاً أنه وفي ظل التطورات المتسارعة خلال السنوات الماضية، اكتسب دور الاتحاد مزيداً من الأهمية في ظل حوارات نوعية مع الجهات الحكومية للوصول إلى رؤية موحدة حول قضايا تهمّ القطاع المصرفي ، وذلك إلى جانب المساهمة مع الجهات المختصة في إعداد مشاريع قوانين ذات طابع مالي واقتصادي.

وبدوره أكد الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين الغانم على أن اتحاد مصارف الكويت سجل أفضل تطورات نوعية ولاسيما لجهة مواكبة التطورات الحاصلة في الصناعة المصرفية العالمية.

ولفت الغانم إلى أن اتحاد مصارف الكويت بات مُحَاوِراً أساسياً للجهات الرقابية، وكذلك الاتحادات المهنية الأخرى والجهات الحكومية والرسمية، إذ يكرّس جهوده لأولويات القطاع المصرفي، التنظيمية، والتشريعية وكذلك للتفاعل مع القضايا الاقتصادية والمالية فضلا عن مساهمة الاتحاد في تنفيذ الرؤى المصرفية في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، والذي كان سباقاً في الحرص على إيجاد منظومة تعليمات رقابية وآليات تنظيمية حديثة تواكب احتساب المخاطر بأساليب أكثر أماناً وفاعلية.

