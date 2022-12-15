«معرض الكويت» دشَّنت «الذهب والمجوهرات العالمي» الـ 18

مال وأعمال

أعلنت شركة معرض الكويت الدولي عن انطلاق فعاليات معرض «الذهب والمجوهرات العالمي» الـ 18 على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف بمشاركة حشد يمثل نخبة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة وممثلي ووكلاء الماركات العالمية والعلامات التجارية الشهيرة ويستمر حتى التاسع عشر من ديسمبر الجاري.

وأكدت المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم في بيان صحافي أن المعرض يعد فرصة للشركات والتجار ورجال الاعمال المشاركين في المعرض بإبراز افضل ما توصلت إليه اتجاهات السوق والتطورات الصناعية الخاصة في الألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والذهب.

وأفادت الدهيم بأن المعرض يحظى باهتمام العديد من المشاركين بنحو 200 مشارك يمثلون دول عدة منها إيطاليا واميركا وتركيا والهند وسنغافورة وليتوانيا والبحرين وتايلند وهونغ كونغ والكويت والامارات ولبنان باعتباره حدثا دوليا مميزا ومن أكبر التجمعات لبيع وتسويق وترويج صناعة الذهب والألماس في الشرق الأوسط. وأوضحت أن هذا المعرض المتخصص يعد الحدث الأمثل لكل من المستهلكين والعارضين إذ يتيح الفرصة لتوسعة مداركهم في عالم المجوهرات نظرا لزيادة مساحات المعرض ليصل نحو 10 آلاف متر مربع فضلا عن ارتفاع عدد المشاركين فيه واستكمال كل حجوزات المشاركين.

وقالت إن شركة معرض الكويت الدولي دأبت على تنظيم هذا المعرض المتخصص بشكل سنوي للزوار والمهتمين في عالم المجوهرات واقتناء الاحتياجات من الألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ بالإضافة إلى الاستفادة من الخصومات المباشرة المقدمة في المعرض لشراء الحلي والاكسسوارات. ونوهت بدور الإدارة العامة للجمارك ومبادرتها بتحويل صالة رقم 4 إلى مستودع جمركي تحت إشرافها كليا طوال فترة إقامة المعرض ومثمنة أيضا دور الجمارك في تخليص إجراءات التجار الأجانب وفتح الملفات لهم لمزاولة تجارتهم في المعرض.

وتوقعت الدهيم أن يجذب المعرض الآلاف من الزوار من محبي اقتناء الحلي والذهب بأنواعها ومشاهدة وشراء أحدث الأنواع والنماذج من تلك المجوهرات ما يجعله متعة تسوق حقيقية.

يذكر أن شركة معرض الكويت الدولي تقوم بتولي تنظيم وإقامة المعارض المحلية والدولية والإشراف عليها إضافة إلى كل أنواع الدعاية والإعلان وإقامة العلاقات الخاصة بالمعارض مع الهيئات الرسمية والتجارية العالمية.

وتبدأ مواعيد الزيارة الرسمية على فترتين صباحية من الساعة 10 صباحا الى الساعة 1 والنصف ظهرا ومسائية من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 10 مساء ويوم الجمعة من الساعة 3 عصرا الى الساعة 10 مساء، أما السبت فمن الساعة 11 صباحا حتى 10 مساء.

