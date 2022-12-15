مؤتمر تعزيز المنافسة يدعو لضمان تكافؤ الفرص

مال وأعمال

أوصى مؤتمر «تعزيز المنافسة : التحديات والطموح» في ختام أعماله بالعمل على ضمان فعالية تطبيق أحكام المنافسة، أعدت الاسكوا بعض التوصيات لجهاز حماية المنافسة والتي تضمنت: إنشاء مذكرات تفاهم مع منظمات و أجهزة منافسة عربية وغير عربية للاستفادة من خبراتهم في التنظيم المؤسسي والتنسيق في مجال اعتماد وتطبيق تشريعات منافسة فعالة.

كما أوصى المؤتمر بالعمل على بناء قدرات العاملين في مختلف أقسام جهاز حماية المنافسة في الكويت من أجل رفع مهاراتهم لضمان التطبيق الصحيح والفعال لأحكام قانون حماية المنافسة، وتنظيم ندوات تثقيفية مع الهيئات الاقتصادية و الغرف التجارية والباحثين من أجل تقييم دوري لفعالية قانون حماية المنافسة.

تخطيط استراتيجي

وأكد مدير مشروع السياسة الوطنية للمنافسة، مكتب التخطيط الاستراتيجي جهاز حماية المنافسة مصطفى المضف، في أن المنافسة العادلة تنعش الاقتصاد وتزيد من جودة المنتجات وتخفض الاسعار وتعمل على تقديم خدمة أفضل للعملاء، اذ قال « كمديري مشاريع خطة التنمية لدينا توصيات لتسريع وتيرة الانجاز وبأعلى جودة حتى تكون الكويت في مصاف الدول التي يرغب بها كل مواطن».

وأوضح المضف أن هناك أهدافا لخطة تنمية كويت 2035، والتي تسهم فيها السياسة الوطنية للمنافسة، وهي زيادة الانتاج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية، ورفع المستوى المعيشي للمواطن الكويتي، والعمل على إشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة، كذلك تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية.

ولفت الى ان هناك مرتكزات لخطة التنمية تسهم فيها السياسة الوطنية للمنافسة، وهي تحقيق الاقتصاد المتنوع المستدام، وادارة حكومية فاعلة والعمل على توفير بنية تحتية متطورة مع رعاية صحية عالية الجودة، كذلك العمل على خلق رأسمال بشري إبداعي والوصول الى مكانة دولية متميزة.

وأوضح المضف ان هناك عدداً من الاهداف لمشروع « السياسة الوطنية للمنافسة» وهي إعداد الاطار التنظيمي للسياسة الوطنية للمنافسة، وإعداد وصياغة السياسة الوطنية للمنافسة وتفعيل تلك السياسة.

كما تطرق المضف الى مشروع السياسة الوطنية للمنافسة، معرفا إياها أنها «عبارة عن وضع تطوير الاجراءات واللوائح والقوانين والتدابير الحكومية، التي تشجع المنافسة من خلال تفاعل جميع الاعمال التجارية في السوق، كذلك تيسير الدخول الى الأسواق مع معاقبة ومنع السلوك المناهض للمنافسة».

وأوضح المضف أن سياسة المنافسة تساعد اقتصاد الدولة في العديد من الجوانب منها، الحد من السلوك المناهض للمنافسة، وتنظيم الاندماج، وخلق الموازنة بين المنافسة وحرية الملكية الفكرية، والرقابة على الأسعار وتوفير سبل حصول المستهلك على الخدمات الرئيسية.

أولويات وسياسات

ومن جانبه، قال عضو لجنة متابعة تنفيذ خطة التنمية ناصر الشامي انه تم تحديد الأولويات بعد التواصل مع الأمانة العامة للتخطيط والمعنية في رؤية الكويت 2035 وتتمثل في السياسات المتعلقة بالبنية التحتية والأدوار الحكومية، خاصة وأن القطاع العام في الكويت له النصيب الأكبر في القطاعات الرئيسية في اقتصاد الدولة إما يكون بصورة الملكية الكاملة للمؤسسة أو المساهمة بحصة من الشركة.

وقال إن الآلية المتبعة لانفاذ وتطبيق سياسة المنافسة تتمثل في : رصد جميع التشريعات واللوائح والقوانين والقرارات الوزارية، تقييم ديناميكية السوق من خلال مسح ميداني وانشاء فرق عمل فرعية تضم موظفي الجهات المعنية وخصوصاً المتعاملين بشكل مباشر في خدمة العملاء وتحديد القيود المحتملة على المنافسة وتحليل أثرها وتقديم التوصيات والحلول المقترحة بالإضافة إلى مرحلة التنفيذ وفق لجان عليا تضم رؤساء الجهات المعنية.

المتغيرات الاقتصادية

ومن جانبه، أشارنائب رئيس مجلس الإدارة في جهاز حماية المنافسة أسعد الأنبعي أهمية تعزيز المنافسة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والاقليمية والمحلية كونها ضرورة ملحة لتحقيق العدالة في الأسواق بمختلف القطاعات، مشيرا إلى أهمية المؤتمر لتحقيق العديد من الأهداف من بينها : زيادة الوعي بالدور الرئيسي الذي يلعبه جهاز حماية المنافسة الكويتي في تعزيز المنافسة والتصدي للتحديات الاقتصادية الأكثر إلحاحاً التي تواجه الكويت اليوم. وتعزيز المعرفة بأحكام قانون المنافسة وفوائد تطبيقه العائدة على جميع أطراف المجتمع انطلاقا من المستهلكين وصولا الى جميع الأطراف المشاركة في الأنشطة الاقتصادية. وتسليط الضوء على أهمية دور الجهات الحكومية الأخرى في حماية وتطبيق قانون المنافسة.

وقال الانبعي إن للمنافسة منافع مهمة على صعيد الاقتصاد الوطني، فهي تسهم في بناء أسواق فعالة وتحريك الابتكار والإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة. كما تصبّ في تحقيق رفاه المستهلك عن طريق حمايته من إساءة استخدام القوة السوقية والممارسات التجارية غير العادلة من قبل المنتجين والموردين. لذلك تحتاج الاسواق إلى قوانين وسياسات فعّالة للمنافسة وحماية المستهلك، وإلى مؤسسات قوية لتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، والنهوض بالأداء الاقتصادي. لذا شهد جهاز حماية المنافسة الكويتي انطلاقة جديدة لعمله في حماية وترسيخ، وتعزيز المنافسة، وذلك بعد صدور القانون الجديد رقم 72 لعام 2020، وبعد اصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة عام 2021، يقوم الجهاز اليوم بثلاث مهام رئيسة وهي: انفاذ القانون ومراقبة عمليات الدمج والاستحواذ والمناصرة.

تحرير الأسواق

ومن جهة أخرى، أوضح عضو مجلس الإدارة في جهاز حماية المنافسة أحمد المطيران ان المؤتمر أتى في وقته المناسب حيث نحتاج اليوم إلى زيادة الوعي بالمنافسة وتحرير الأسواق ودور الجهاز. وبين المطيران ان المنافسة تساعد على تطوير وتنظيم الأسواق حيث انها تسهم بشكل مباشر في التنوع والابتكار.

وأوضح ان المؤتمر ناقش على مدى يومين سبل وضع سياسات فعالة لمكافحة الاحتكار ووضع الحوافز المناسبة لتعزيز المنافسة المحلية وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات بهدف النهوض بالاقتصاد. وقال إن المنافسة باتت العمود الفقري لتحقيق الكثير من التطلعات ومواجهة التحديات التي تحد من تحقيق العدالة بين الأسواق.

الحياد التنافسي

ومن جانبه، ذكر رئيس جهاز حماية المنافسة بمصر ورئيس شبكة المنافسة العربية، محمود ممتاز، أن تم اتباع نهج مختلف من السياسات المتبعة في حماية المنافسة، مفهومها الرئيسي يقوم على تحرك الدول ككل، لافتا الى انه تم وضع استراتيجية الحياد التنافسي من محاور عدة لمحاربة الممارسة الاحتكارية لصالح جميع العاملين في السوق، وموضحا ان تلك الاستراتيجية قائمة على ان الحياد الضريبي والحياد فيما يتعلق بالمديونيات والحياد التنظيمي والتشريعي سواء بالنسبة للشركات المملوكة من الحكومة او القطاع الخاص.

وبدوره، أوضح رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في فرنسا فريدريك جيني، ان هناك حتمية للتحاور والتعاون بين المشرعين والحكومات في كل الدول، لتجنب التعارض و حتى تكون هناك حيادية في القرارات التي تتخذ لصالح الاقتصاد، لمنع الاحتكار وتحقيق النزاهة في المنافسة في السوق.

أشكال المنافسة

وأكد المدير والرئيس التنفيذي للجنة المنافسة في الكوميسا – ملاوي، ضرورة ان تضع الحكومات اطار محدد للتنافس ومنع اي شكل من اشكال التنافس التي تضر بالتجارة، كذلك من اي من الاتفاقات او القرارات او الممارسات التي تقلل او تؤثر على المنافسة، وقال: «هناك تشريعات أساسية على كل دولة أن تدورها بالشكل الذي يضيف للمساحة التنافسية بالنسبة للقطاعين العام والخاص، ومحاربة أي محاولة لاستغلال القانون التنافسي بشكل خطأ.

الوسائل المناسبة

وبدوره، قال رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام والرئيس التنفيذي بمجموعة البكر للمحاماة والاستشارات عبدالله البكر: يرى البعض أن وجود الشركات الكبيرة في مجال التكنولوجيا وما تقدمه من خدمات وسلع ومنتجات يسهم في توفير الوسائل المناسبة لخدمة راحة الإنسان والتسهيل عليه سواء من الناحية الشخصية الفردية وتوفير الحياة والمعيشة المناسبة لتطلعاته وأهدافه، ومن ناحية أخرى فهي مصدر لنشوء وتطور الشركات من خلال استخدام الخدمات و المنتجات و السلع التي تقدمها.

