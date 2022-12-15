«المركزي»: ارتفاع الأصول إلى 3.699 تريليونات جنيه

مال وأعمال

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي قيمة أصوله إلى نحو 219 مليار جنيه خلال شهر واحد فقط، حيث صعدت القيمة الإجمالية إلى 3?699 تريليونات جنيه بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 3?480 تريليون نهاية أكتوبر الماضي.

وأوضح تقرير حديث للبنك المركزي أن الارتفاع في إجمالي قيمة الأصول، بسبب زيادة أرصدة الذهب بالبنك المركزي إلى 173?658 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 159?062 مليارات في أكتوبر، وزيادة الأرصدة لدى البنوك إلى 249?026 مليارات مقابل 239?727 مليارات خلال شهر.

كما ارتفعت قيمة مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال شركات تابعة إلى 28?028 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 27?959 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر السابق عليه، بزيادة قدرها نحو 69 مليون جنيه.

وأشارت القوائم المالية لــ«المركزي»، إلى ارتفاع مساهماته في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية إلى 16?190 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 15?895 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، بارتفاع بقيمة 295 مليون جنيه.

وبلغت أرصدة البنك المركزي لدى البنوك نحو 249?026 مليار جنيه، مقابل 239?727 مليار جنيه، فيما بلغت أرصدته لدى صندوق النقد الدولي ما يعادل نحو 7?105 مليارات جنيه، مقابل ما يعادل نحو 11?664 مليار جنيه.

